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巧克力控的自白

劉敏

遵循防疫守則當下，每天生活型態和飲食起居皆大同小異，日子如行雲流水般緩緩而過，穿著妝扮歸於樸素，餐飲顧及營養即可；處於無車馬喧的日常，我的味蕾小確幸莫過於日行一「食」的巧克力，即使只是一片深黑巧克力，也足以療癒而心滿意足。

當巧克力還是物以稀為貴的年代，訪客送來一盒糖果讓我大開眼界：深咖啡色的扁長鐵盒，表面浮凸起一塊塊糖果圖案，盒裡裝滿兩層分割整齊、並用輕薄錫紙包裝好的巧克力。我迫不及待撕開一粒放入口中，固體小方塊瞬間融化，唇齒溢滿甜中帶苦的滋味，讓我笑開懷欲罷不能。

我們兄妹三人唯恐誰吃太多而立刻分贓，說好給爸媽留一份，但還是被我們貪吃分光了。巧克力一掃而空，我卻留下鐵盒視為貼心寶藏盒子，存放鉛筆直尺橡皮擦和書籤，開開合合就會想起那苦甜濃香的味道。

多年後旅居在這以巧克力為甜食大宗的土地上，百貨商場超市的巧克力品牌目不暇給，餐飲商家也供應各式巧克力甜點。我品嚐過多種風味也過足了癮，但久而久之口味變得刁鑽，挑剔巧克力的可可豆產地、製造區域、配方、純度、苦澀或甜膩與否，也開啟了我和巧克力難捨難分的情結。

曾經漫步在號稱巧克力之都的比利時布魯塞爾市，走進典雅古樸的巧克力專賣店，我們仔細品味一粒粒如精品般粉雕玉琢的巧克力，入口綿密細緻，濃郁的苦甜縈繞舌尖，迴盪不已，滋味果然獨樹一幟。

也曾行腳在德國慕尼黑市，只想喝杯咖啡而走進麥當勞附設咖啡小館，卻訝異櫥窗裡展示五顏六色的甜品，大相逕庭於千篇一律的美式麥當勞。我們一眼看中巧克力甘納許（ganache）蛋糕，外觀似醬黑色的羊羹，入口卻如絲絨般滑順，更如松露巧克力般細緻，厚實的微甜苦澀令人陶醉。日後在其他城市嚐過類似糕點，但再也找不回那驚艷的口感。

有次在波多黎各聖胡安市，偶遇一家巧克力「吧」，以選用土產可可豆精製巧克力甜點飲料而小有名氣。那天艷陽高照，我還是嘴饞，點了超濃熱可可；邊揮汗邊暢飲濃稠如米漿的巧克力，苦甜參半，入口餘香猶存，恨不得再喝一杯。當晚翻來覆去難以入睡，想必是加重的巧克力後勁十足啊！無心插柳而體驗到味蕾上的樂趣，從此搜尋異國風味的巧克力也成為旅遊的重點功課。          

先前應景農曆新年，我暫且擱置養生早餐，特地煎盤紅豆年糕，再沖調熱可可來迎春。中式點心搭配西式熱飲，香酥甜味佐以濃郁苦味，凝視著窗外白雪皚皚，我的身心頓然舒暢，欣喜接收了早春的訊息。

啜飲熱可可時，突發奇想，何不用煎年糕沾裹巧克力醬？數小片黑巧克力加少許牛奶，鍋裡隔水蒸個十分鐘，攪拌均勻即是簡易巧克力醬。我夾起裹著蛋香麵糊、煎得酥脆的年糕片，淺淺沾些巧克力醬，徐徐吞嚥……，彈牙糯米糕，爆漿蜜紅豆和濃濃巧克力融合成多層次的油酥、微甜，苦澀與軟糯，綻放出朵朵香醇的味道。

自詡為巧克力控，巧克力彷彿魔法無邊，讓我折服於它的千變萬化；眾多冷熱甜點食材中，它既是主食又可用來襯托其他食品，堪稱為能屈能伸的百搭好物。新春伊始，盼望巧克力仙子繼續帶領我尋找那苦澀又甜蜜的奇幻世界。

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