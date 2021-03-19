佟老到底有多大年紀，沒有幾個人知道，不過從他夫人的舉止動作看來，佟老應該也在八十歲上下。據說佟老年輕時候在中國 是個響叮噹的人物，高級科技頂尖分子，曾經被派到美國來擔任中美科技合作的橋梁，也曾訪問過台港，熟悉兩岸三地的學術環境和科技發展。後來到美國機關工作，為了子女就留了下來，成為了美國公民 。

佟老溫文儒雅，謙謙風範，講話輕聲細氣。他在食堂內的穿著始終就是一件襯衫外加件薄薄的淺咖啡 色夾克。

馬里蘭州蒙郡洛城的老人食堂有內、外兩廳；內廳有四張大桌，每桌可坐上十人左右。佟老和他夫人總是坐在內廳靠窗那張大桌的角落位置。老人食堂並未固定每個人的座位，但是佟老的那張桌卻始終都是高朋滿座、談笑風生，其中有食堂常客，也有初來乍到的新人，只要一進到這老人食堂，自然會有人把你介紹給佟老，而一旦坐過了佟老這一桌，絕少人會離開去坐別的地方。

當然，人多口雜，話題多了，議論也就紛紜。曾經有許多次，中國大陸來的對上台灣來的，唇槍舌劍，爭論得面紅耳赤，吵到最後往往都搶著要佟老評理；佟老從未參與論戰，但聽到最後有人要他評理的時候，卻總能用短短幾句話就平息了兩股怒火。似乎這裡的人都有個共識：聽佟老的，不會錯。

佟老不僅學識廣博、見聞豐富，他對於自己的妻子更是溫和體貼、關懷備至。每天中午排隊領了餐、拿到餐桌上之後，他一定先替太太把餐盒蓋子打開，再去倒兩杯咖啡或茶水，把其中一杯放好在他夫人的面前，有時候還叮囑小心燙手。午餐吃完，也總是佟老收拾、擦拭餐桌。

聽佟老夫人說，他們有兩個孩子，收入豐厚、事業有成，且都已成家立業，在外州扎根生活，一年最多也只見一、兩次面。其實在美國像佟老這樣的父母不計其數，年輕時候為了子女，不惜一切犧牲奉獻；好不容易盼到子女羽翼豐實，出類拔萃了，卻又不得不送子女遠走高飛，只剩得兩老相依為命。有人問過佟老，這樣的選擇值得嗎？佟老的回答很簡單，「有能力的人不一定要站在前面，能成就別人就好。」

新冠疫情剛開始時，到處傳說股票要跌、經濟會蕭條。食堂打工的王先生對排隊買餐中的佟老說：「您就別買便當給司機了，省下錢來，自個兒留著用吧！」佟老微笑著回答說：「還是多買一個，我習慣了。」大夥兒這才知道，原來佟老每天多買的那個便當並不是帶回家當晚飯，而是買來送給老人中心開車的司機的。

都說老人是社會上的弱勢團體，「弱勢」這兩個字這幾年常被誤會是負面的形容詞，總覺得弱勢者是消耗社會資產的群體；其實像佟老這樣的長者，舉手投足間散發滿滿的正能量，對周遭產生潛移默化的效果，不也是對社會的貢獻嗎？