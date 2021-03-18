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騙到地球另一端

林牧

早起打開電腦，雅虎電郵第一條的提要是「亞馬遜：你訂的貨寄出了」，我上一次在亞馬遜買東西已經是一年前的事了，怎麼會說我的貨寄出了呢？我把那條電郵打開來看詳情，它說我買的一台蘋果電腦寄出了，總價兩千多元，收件地址是佛羅里達州。

我嚇了一跳，這顯然是某種詐騙，於是我照著電郵上寫的客服電話打過去，接電話的男子有很重的印度口音，他聽了我的說明以後，要我給他我的姓名、電話以及那台電腦的訂單號碼，讓他查閱詳情。他回來後，告訴我應該是駭客駭進了我的帳戶，買了那台電腦，幸好我及早打電話查詢，貨雖已在送貨車上，但他可以即刻通知司機不把貨交給收件人。

我心裡的大石頭總算落地，感激這位客服人員辦事效率高。這時他告訴我，他會送一個電子郵件來，我收到以後打開，然後點擊Approve，好讓他能夠查看我帳戶裡的詳情。我不疑有他照做了，這時我收到亞馬遜的電郵，說我的帳戶密碼被人更改了。

這時，那名男子問我前次上亞馬遜網站時，用的是電腦還是手機？我說是電腦。他要我在網路地址欄打進「ultraviewer」，這樣他可以進到我的電腦查看詐騙究竟如何發生。我曾是電腦工程師，知道如果照他的意思做，他就等於接收這部電腦，我在電腦上所做的任何事他都可以遠距做，包括把我銀行帳戶的錢轉走。

這下我可心裡發毛，我告訴他我不能把控制權交給他，他一再安慰我不要擔心，見我遲遲不答應，他開始不耐煩了，對我發出怨言，指責我妨礙他發現真相的工作，這時我把電話掛了，他沒有打回來。

我回去看亞馬遜給我的電郵，他們追蹤出改我密碼的人就在印度。我這下恍然大悟，一早看到的電郵根本是假的，歹徒用電郵嚇唬我，讓我打去自投羅網。

回想幾年前我收到好友泰森的電郵，他說他在菲律賓旅行出了意外傷害，那裡的醫院只收現金，要我立刻匯兩千元到馬尼拉一家銀行的帳戶中。我當天早上才跟泰森通過電話，知道他人在洛杉磯。我回覆那份電郵，用中文說：「兩千元不夠吧？要不要匯兩萬元過去？」結果對方竟看得懂中文，說只要兩千元就夠了。

我打電話給泰森，告訴他這件趣事，從他的回答，我發現他中了歹徒的「釣魚之計」（pfishing），他們送了一個看似雅虎電郵的小窗戶，要他確認電郵密碼，把密碼打進去以後，歹徒用原來就知道的帳戶名配上密碼進入他的電郵，把借錢的要求送給通訊錄上的人，我就是其中一人。

我今天碰到的是新手法，是想劫持我的手機電腦然後為所欲為，從地球的另一端把我的錢搶光。我打電話給亞馬遜，確認沒有人用我的帳戶訂貨，然後我把密碼改了。以我這次差點被騙的經驗，提供讀者，千萬不可讓人把手機或電腦的控制權拿走。如果真的不小心把控制權交出了，一發現情況有異，要立刻強迫關機，這樣至少不會一路損失到底。

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