大約二十五年前，我進入一家科技公司任職，因為工作上的需要，我與席娜有很頻繁的接觸。那時的她已在公司工作三十多年了，是公司的高階層元老，做事一絲不苟，效率高，人緣佳，極得上司的器重及同事的尊敬。

她雖已屆退休 的年齡，但是公司希望她繼續留任，她也欣然應允。與她同事相處多年，我們無所不談，對她也有了更深一層的認識及了解。

席娜是德裔猶太人，成長在美國經濟大蕭條的三○年代，她親身體驗了物資缺乏，生活不易的衰退歲月，因此養成她律己甚嚴的性格。年輕時兢兢業業、勤奮積極的她，最終爭取到奬學金，進入史丹福大學就讀。她知道這些皆得之不易，因此非常珍惜自己擁有的一切。

她守寡多年，唯一的兒子在紐約 有自己的事業，因此她獨居於一幢兩層樓的大宅，獨立又能幹的她，將生活安排得有條不紊。但由於患有青光眼，且已年屆古稀，視力日益模糊，致使她無法再去她喜愛的歌劇院及博物館 ，最後也不得不辭去她的工作。

退休後她安居家中，外出全靠計程車接送。我每次去探望她，在言談之間，感覺到她的行動雖然受到限制，但她依然過著充實的日子，絲毫不受眼疾的影響。從她瘦小的身軀所散發出來的韌力及對生命的熱愛，令人折服！

逐漸地，她的雙目已接近全盲，由於她的居處需要上下樓梯，我頗擔心她，但她婉轉地告訴我，這幢房子她住了將近一輩子了，每個階梯及轉角處她都瞭若指掌，只是動作慢點而已。

又過了些時候，我再去看她，她的記憶力已有明顯退化；我問她有沒有計畫搬到有照護的地方住？她說這幢房子是她與先夫在年輕時共同設計建築的，這裡有太多的美好回憶，她捨不得離開。她請了一個看護，說除非萬不得已，她不會離開這幢房子的。

最後一次去探望她時，她的情況已大不如前了。又不久我打電話去她家，卻無看護接聽，於是我便直接駕車前往，仍無人應門。等我見到了對面的鄰居，詢問之下，方才知道她的老人痴呆病症急速惡化，已經無法再居住於此了，她的兒子隨即將她接到紐約，送入當地的療養院。

雖然我心中已有數，這一天終會來臨，然而聽了鄰居的話，猶不免感傷。遙對著席娜的房子，我駐足作最後一次巡禮，彷彿想找尋任何蛛絲馬跡似的，默默地與它道別後，我黯然地離開了。

如今每見到當年席娜在一家博物館的禮品店，精心挑選送我的白色長絲巾時，眼前就浮現出她那堅毅又溫和的面容。美麗的絲巾上是一幅生動的中國水墨畫，葡萄藤蔓自上而下蜿蜒牽引著串串晶瑩的葡萄，任由多姿的枝葉灑脫地飛揚其間，充滿生命力。

她非常喜愛中國藝術，我曾在台北故宮博物院買了一套四冊的國畫及古董的書籍送她，她如獲至寶，極為珍惜。她曾盼望有一天我們能結伴同遊故宮博物院。想到這裡，我的雙眼模糊了。