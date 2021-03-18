連日大雪酷寒，我所居住的地方，連續兩星期氣溫近攝氏零下二十度。雖然疫情 關係大部分的時間都在室內，然而此時冰封大地，連去院子曬曬冬陽、到社區街道走路運動也沒辦法了。

因為氣候關係，我已一個多星期沒有外出買菜，冰箱呈現「空」的境界，氣象報告說明天無雪，傍晚六點多，雪停了，仍然在家上班 的先生決定要剷車道的雪，讓我明天出外「雪拼」。

看著先生剷雪的身影，讓我回想到孩子小時候也是連日大雪，那時住在公寓，車子停在路旁，先生一大早上班去，我一打二，大兒子小學一年級，小兒子還不到上幼兒園年紀，趁大兒子吃早餐時刻，我全副武裝外出剷雪，好不容易將輪胎周圍的雪剷清後，我已累得慘歪歪。

進入家門，大兒子已穿好大外套，揹著書包等我送他上學。我像個設定好程序的機器人，快速將二兒子內衣毛衣外套穿上，牽著大兒子、抱著小兒子，一路開出雪路。那樣的日子持續好些年，直到買了房，有了車庫，那種唯恐車子開不出去的惶恐到底是不見了。

遠居外地的大兒子打電話來，關心此地的大雪。他那裡也是大雪酷寒，凍得不得了。母子倆聊起近況，也聊起以前，談起那段雪地送他上學的兒時記趣，他記憶猶新。還說起有一次因為雪仍在下，我無能為力將包圍半身高的車子的雪剷清，決定帶他走路去上雪。

那時弟弟三歲，我把裝滿牛奶的奶瓶交給弟弟，吩咐他乖乖坐在沙發上看電視，不准走動也不准開門，乖乖等我回來。冒著風雪，牽起大兒子，母子倆頂著寒風大雪，我還一心掛著在家裡的弟弟，心臟怦怦跳，這時間怎麼那麼長，這路怎麼那麼遠啊！

走到校門口，大門緊鎖，門上貼著「今日停課」的通知單。母子倆剎那間愣在那，怎麼會這樣？大兒子突然大聲地說，「我們回家」。我笑著，牽著一路緊緊抓住的他的小手，快步往家的方向走去。原來我們的心是一樣的，我掛念著獨自在家的小兒子，他也掛念著他的弟弟。當我們氣喘吁吁回家時，弟弟大奶瓶的奶已快見底，他敞著笑容快樂地說：「媽媽！哥哥！」那時的幸福感真是難以言喻。

說起從前種種，他言語間透露出對當年的我的不捨，也透露出對我的感謝。當年與先生兩人來美讀書，從生產、養育到工作，中間種種都是我們夫妻倆共同面對，然而現今的我，卻是因為當年的困境，成就今日「天下沒有跨不過去的困境」的態度。

去年聖誕節 ，我分別寫了卡片給兩個兒子作為聖誕禮物。我寫著：謝謝你們是我們的孩子，帶來了很多的歡樂。也是因為有你們，鼓勵了爸爸和我勇敢，也給予我們支持力量。因為有你們的加入，爸爸和我真的好幸福，好滿足，謝謝你們是爸爸和我的孩子。

這是我第一次將心裡的想法付諸於文字，作為聖誕節的禮物，我將滿滿的感謝心意，藉著節日正式傳達給兩個孩子。那一晚，是我近年來最心滿意足的晚上。