每半年去醫院抽血檢查本是慣例，但在疫情期間，下車之前得先戴上口罩。歷經一年多，在家上班時間長，不免鬆懈，外出竟忘了戴口罩，近日就是如此下車奔進醫院大門，立刻被門衛擋住，遞上全新口罩。我滿臉通紅，邊戴邊羞愧，勾起健忘的點點滴滴。

早上起床之後有喝一杯奶茶的習慣，就像認床的嬰兒，一定要用一個外棕內白、杯面寫著柏克萊 的馬克杯。因為容量大，一個立頓茶包加七分滿沸水，靜置一分鐘之後，加入不甜豆漿至八分滿，即是一杯不燙舌頭的奶茶，配上一片葡萄麵包、半個橘子，就填飽了嗷嗷待哺的肚子，像大力水手一樣，開始工作。

一個月前的一個星期六，睡到日上三竿，才到廚房的碗架上慣性伸手取柏克萊馬克杯，卻撲了空，大驚失色，脫口而出：「我的奶茶杯子不翼而飛了！」把廚房下面的抽屜和上端的櫃子都翻遍，又到洗手間的水槽和檯面掃瞄一番，也是無影無蹤。我自言自語胡思亂想，覺得太不可思議。

悶悶不樂的我正想另尋杯子代替，未料先生大叫一聲：「找到了。」我衝過去，啊！在微波爐裡。我如釋重負，左思右想，原來是前一晚飯後想喝溫水，隨手將杯子塞進微波爐，就去洗碗筷，然後折回書房繼續寫科研報告，忘記口乾意識。

最近，晚上七點新聞聯播時，ABC電台有一個汽車 保險廣告，那是一輛飛馳的汽車，車頂先有一杯咖啡，然後變成熱茶，再是一袋蔬果百貨，又變成一個蛋糕，接著是一個小圓球魚缸，裡面有幾條紅金魚驚慌失措地游來游去。車主到家下車，發現手機 上閃著四十八美元收據，才想起車頂上剛買的小魚缸。每次看完這個廣告，我都要傻笑一場，因為車主比我更健忘啊！

不久前還聽到收音機報導，路人在路邊發現一個躺在嬰兒椅裡的酣睡嬰兒，猜想不知是哪個糊塗父母丟了孩子，過了一小時後，有一輛轎車咻地停下，一個男人急促下車神色慌張地來到嬰兒邊，對著路人解釋，平常都是其妻送嬰兒去保母家，妻出差去了，輪到他來做，不習慣，差點釀成大錯。他掏出錢包致謝，但是路人拒收，於是抄下路人姓名，轉交電台主持人，公開表揚路人的善舉。

上班、開會、走路、運動，我喜歡隨手拿著保溫杯，由於粗心大意，因此遺失無數保溫杯，後來甚至在杯外貼上姓名和電話號碼，也只尋回一次。每一個保溫杯都給我情人般的親密感覺。每一次遺失，我的腦袋一片空白，我的胸膛一片漆黑，十分失落，相思不已。

其實年輕的我也丟三忘四，被揶揄為「大頭蝦」或「失魂魚」。在沒有手機和電話卡的九○年代初期，回台北探望鰥居的爸爸，外出時我都帶著一個裝滿硬幣的奶白色小錢包，以便用路邊電話亭打電話。

有一次把小錢包忘在哪裡，隔日才想起來，於是搭公車去，先到電話亭裡找，沒有，又到旁邊的賣票亭問，老太太說：「還真有，昨天有人送來的。」我喜出望外，至今猶記那失而復得的喜悅，因為小錢包是母親的遺物，值得一生珍藏。回家跟爸爸說起此事，他說前不久在菜市場撿到內裝一萬多塊錢的錢包，他站在原處等待，歸還了失主，那是對方要給病母的買藥錢。剎那間頓悟，我收了爸爸種的福報。

如今時光流轉，變本加厲，存檔的電腦稿忘了檔案名、藏起來的首飾忘了藏處、走進臥房忘了為何而來。於是乎很想念年輕時的記憶，過目過耳兩不忘，甚至彼時恩怨牢記在心，而現在連昨日的齟齬，隔日都忘記何故。晶晶的記憶奇佳，羨慕我健忘，她苦惱地說：「天天帶著滿腦記憶，無法輕盈，飛不起來。」令我啞口無言。

原來健忘是一種福氣，剪裁歲月成瀟灑自在，當下隨喜隨安，這就是我的新年新希望。