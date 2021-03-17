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在「四季大道」感悟春夏秋冬

原志

多倫多的社區公園多不勝數，但基本上都千篇一律，鮮花、草地、遊樂設施、球場、泳池……，但我家不遠處的一個社區公園卻與眾不同，它地域遼闊，除了各種設施應有盡有外，還有一條我從未在其他公園見過、鐫刻著文字和圖案的人行道。

我把這條人行道命名為「四季大道」。雖然它的寬度只是馬路邊人行道的兩倍左右，長度也不到一公里，但它被分為四個等分，每一個等分的開頭用一個季節代表，每兩個季節中間的一段路上，連續鐫刻著體現該季節特色的圖案、詞語或詩句。

從雕刻著「春天」的入口跨入，地上是綿延的水滴和波浪圖案，是寓意春雨綿綿，安大略湖微波蕩漾？此刻縱然寒風凜冽，春天無影無蹤，依然令人從心底泛起一股春江水暖鴨先知的暖意。除了雨點和水波圖案，隔三岔五還有溫馨體貼的文字和短語躍入眼簾：甦醒、充滿活力、快樂。

走過春天，立刻步入「夏天」，許多陽光四射的圖案迎面而來，幸福、光明、陽光等熱情鼓舞人心的詞語也相繼出現。整條夏天這一段人行道地面也漆成了艷陽高照，熱氣騰騰的紅色，左邊還有一個五顏六色的遊樂健身區。所有的元素都在宣示，多倫多的夏天美好而短暫，陽光非常寶貴，請盡情享受吧。

緊跟著夏天後面的季節自然是「秋天」了，出現的圖案就是最具加拿大特色的楓葉圖案。秋風蕭瑟的多倫多秋天沒有三秋桂子、十里荷花，有的是滿山紅葉似彩霞，楓葉荻花秋瑟瑟。路上的詞語也由熱烈收斂為寂靜的、荒疏的、泥土味的，右邊還有一個鐵鏽色秋天字樣的小園區。

人行道的盡頭是「冬天」，地上布滿雪花圖案。此時的多倫多，大地銀裝素裹，人行道上出現的詞語是：光禿禿、閃閃發光、心曠神怡。

疫情期間的公園，人跡罕見，所以我經常到四季大道上走幾個來回，邊走邊感嘆設計者的匠心獨具和美學意識，以及浪漫的文學情懷。多倫多是個四季分明，但冬季漫長的城市，一年有近半時間生活在單調寒冷的冰天雪地裡，而這條四季大道能讓人們在枯燥的冬日體驗四季的變化，欣賞大自然的奇妙，品味其中的哲理和美感，感受生命的流蕩和詩意，坦然面對人生旅途中或苦或甜的每一個春夏秋冬。

人生就像這條四季大道，從春天一樣如水純潔的兒童，成長為夏天般陽光燦爛的青年，繼而走向如同秋天那樣成熟穩重的中年，最後步入淡定從容的白髮蒼蒼老年，猶如這大道盡頭孤寂卻不失靜美的冬景。

四季大道可以逆行，也可以來回走幾遍，但人生卻是一條無法逆行或重走的道路。所以，在人生這條四季大道上，無論春夏秋冬，跨出的每一步都要走好。

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