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好運連連

懷鄉

密西根州先前開出史上累積獎金第三高的勁球獎，金額高達七億三百一十萬，開獎前，朋友群組紛紛提醒：趕快去買！有道是「大富由天，小富由儉」，我自知一向沒有偏財運，在台灣時，連購物附送的統一發票都沒有中過，所以興趣缺缺。 何況經上記著：「有衣有食，就當知足」。

我有個移民澳洲的朋友，倒是吉星高照，她在家閒極無聊，每周日參加退伍軍人俱樂部的抽獎活動，澳幣一元可買十二個號碼，購買金額不限。當電腦叫到你手上持有的號碼時，立刻上去領獎。她常常去抽，每次都會抽到很多盤肉食品，如羊腿、牛肉、豬排等，一盤平均價格大約澳幣十五到二十元不等。

看她幾乎每周都會傳來七八盤戰利品的照片，我問她是否人人有獎？還是她福星高照，獎只落她家？她承認手氣確實不錯，所以她猜想，那些澳洲佬並不樂見她出現。

其實她的好運其來有自。當年大專聯考放榜，她自嘲吊車尾，她心有不甘，本想來年重考；沒想到一頭鑽進商場女強人的培育溫床，她對國際貿易興趣大增，畢業後和先生共同創業，在台灣錢淹腳目的亞洲四小龍時代，藉著國際貿易財源滾滾，賺進好幾桶金，故此雖然移民澳洲，台北仍有五、六棟房子出租。可見「謀事在人， 成事在天」，確實言之成理。

澳洲 台灣 移民

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