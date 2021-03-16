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疫情開啟新生活

馬可林

突如其來的新冠疫情，斷絕了生意收入，給生活帶來諸多不便；但疫情也讓我們有充足時間買到理想的房子，圓了期待已久的美國夢。

三年前我和妻子開了個小餐館，由於雇工太貴，我和妻子就是餐館的主要員工，採購、備菜、煮飯、炒菜、銷售、清潔等等，天天忙得團團轉，一忙就是兩年多。好在妻子的耐心、承受力都遠勝於我，當我精疲力竭發牢騷時，她總是多承擔些，開導我說趁生意好、多做些。而突如其來的疫情給了我們期待已久的休憩機會。

記得大女兒曾給我們看過一張照片，一個戴著眼鏡的小女孩站在收銀機後面，並配上一句話：「每個中餐館後面都有一個在這裡成長的娃」，我們深刻體會到其中的無奈和苦澀。

為了節省時間精力，我們就在餐館附近租了一套小公寓，小女兒也就讀附近的小學。因為市區內沒有校車，妻子每天都得百忙之中抽出時間接送；更要命的是，我們沒有時間陪她玩、也沒有時間輔導她學習。每天下課後，小女兒只能待在小小的辦公室裡自己玩、自己學習，等待媽媽晚上九點帶她回家。

幸好大女兒就讀的大學就在附近，時常抽空過來帶她妹妹去外面放風玩耍，但大學的學習任務越來越重，還時常要到國外去參賽，後來又有實習任務，來的次數也就少了。疫情的到來，我們也終於有時間陪伴小孩，重溫先前的親情。

四月中旬，房東要求我們的小餐館暫時關門歇業，等待開門通知。我和妻子得到徹底的放鬆，可以隨心所欲地享受戶外溫暖的陽光、清新的空氣和春夏的美景，可以騎車、打網球、釣魚、溜旱冰、跑步、讀書等等，我們逛遍了周邊的所有公園、熟悉了住所周邊的一草一木。聽著兩個女兒歡樂的笑聲、看著她們或童真或青春的笑臉，我和妻子感到前所未有的滿足。

到了五月份，忽然意識到此時是我們更新住宅的好時機，公寓租約還有四個多月、舊房子可以清空出售、房貸利率低，於是全家熱火朝天地投入到買房事業中。

首先清理粉刷舊宅，委託仲介賣房，然後規畫未來住宅區域、上網站蒐集信息、實地考察、找仲介、周末看房，找銀行貸款等，期間幾乎跑遍了周邊的大街小巷。經千挑萬選，終於選中我們全家滿意、價格合適的二手房。

這一切都幸好認真細心的妻子保存了我們的財務資料、幸好我們有優秀的銀行信用、幸好政府推出的各項資助計畫，還遇到一位非常優秀的銀行貸款員，終於讓我們在公寓租約到期的同一天正式入住新家。

這一天，我們按中國傳統習俗在門前貼對聯、掛上了紅燈籠，然後燒香祭拜、生火煮飯、點燈安床等。歷時四個多月的買房行動完成，圓了移民美國的一大夢想。

搬入新家後，激動的心情慢慢地趨於平靜，生活平淡而溫馨。雖然買房幾乎用盡了我們所有積蓄，但妻子和我已了解到賺錢是我們生活的方法，但絕不是我們生活的全部，家庭的歡樂、家人的身心健康才是我們的最高追求。疫情開啟了我們新的生活態度。

疫情 美國 貸款

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