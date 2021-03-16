每年農曆正月十五日，就是中國 的傳統節日一元宵節。每到這一天，人們都會以吃元宵、賞花燈、猜燈謎、看煙火、舞龍舞獅，來寄託對春天最美好的祝福。

在世界充斥著無奈、心頭塞滿了憂鬱，宅家抗疫一年後，我們迎來了疫中的牛年元宵節。天公作美，久雨初晴。當善解人意的妻子建議去餐廳用餐時，很合我意，欣然開車前往。

我們來到比弗頓的「湘廚」中餐館，得知疫苗上市後，疫情 好轉，餐廳已經開放堂食。我們走進門可羅雀的餐廳，站在櫃台中、戴著口罩的大叔喊著不一樣的「歡迎回家」迎賓詞，讓我們賓至如歸。他將我們安排在空曠無人的餐廳正中靠窗餐桌就座，遞上中英文菜單。當我報上第一個點菜「湖南羊肉酸菜粉絲煲」，準備要妻子繼續點菜時，「你們兩人吃，只要配上蔥油餅就夠了。」洞察人心的暖心話，獲得了我們的信任，我們連連點頭同意。

當看到熟悉而又陌生的小碟花生米、榨菜頭的餐前小菜時，心中竟有些激動！久違了，過去看似平常的堂食，經過一年來疫情的折騰，今天倍感珍惜。

廚師技藝精湛，菜品可口，餅香四溢伴隨著大叔插科打諢的「你有錢還要有肚子」幽默，讓我們在大快朵頤的同時，感受良辰美景的愜意。「先吃完粉絲，其他可以打包」，大叔提醒我們，話語平實，親切可人。

飯畢，打開藏在幸運餅中的籤語：「生活中的成功必須以認真的努力來取得」，一語中的，神奇地總結了我的前半生。妻子的也同樣貼切，在疫中與妻子享受最舒服、身心愉快的中餐，實屬不易。

早春二月，春寒料峭，美國 的元宵夜雖然沒有夢幻的煙火、五光十色的彩燈和震耳欲聾的炮竹，但仍然是月上柳梢頭，皓月千里。

我們一邊煮元宵，一邊出題讓ABC的女兒猜燈謎。直到元宵熟了，漂在鍋裡，輕輕一撥打著旋兒時，我搜索枯腸，才想起來一首「麻屋子，紅帳子，裡面睡了個白胖子」的謎語讓女兒猜。屋外疫情肆虐，屋內我們全家一起團團圓圓吃元宵，天倫之樂，不亦樂乎！

時光老人從不肯為誰停歇，時代列車總是呼嘯而過。無論是疫情還是災情，最終都會被歷史的塵埃掩蓋，生命與自由與生俱來，我們每個人都有權利好好活著。你快樂，天天像過節，你悲傷，日日像末日，生命的精彩就在於，尊重大自然的生存法則，珍惜生活中的分分秒秒。但願「海上生明月，千里共嬋娟」。