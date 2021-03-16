「老兄，該你走了。」叫我老兄的人來自網上國際象棋棋盤邊的聊天室，從未照面，不知年歲、膚色、性別。

來美多年，疲於生存的奔波，從未光顧往日迷戀的象棋。如今伏在鍵盤上躲避一場看似沒完沒了的大疫時，又遇象棋—揮舞著鼠標橫殺縱砍的網路國際象棋。

於是，人生的一年航程，留在數字化棋盤的楚河裡，煩悶中憋出一種全新生活。

每開新局，先點擊對方國旗，研判對壘的是何方將士，以便知己知彼。這小小一擊，卻彈出思緒紛飛。

巴西，出產球星比利的故鄉，這次疫情 慘烈，那位反科學的總統不但自己中鏢，還讓死傷民眾的數字名列前茅；以色列，九百多萬人口中六成已經獲得疫苗，猶太人的效率；瓜地馬拉，那些舉家徒步、浩浩蕩蕩奔赴美國的民眾，始於亂世中的家園，終被擋在墨西哥邊境 ；馬爾地夫，這個據說海水美得似翡翠的島國，瘟疫過後一定要去踏浪。

博弈時，南非 棋手把車一路送到馬口，打字笑問：怎麼回事？答：鼠標沒抓緊，沒關係，吃吧。無需考慮，放他一馬。遠在天邊的他，還去欣賞南非著名的「五大動物」嗎？大象、野牛、獵豹、雄獅和犀牛，是否由於疫情可以少被偷獵者殘害？他發來一張笑臉，用車繼續追我的馬。

殺戮總是殘酷的，你死我活，好在設有平局。有時殺到對方只剩老將，便點擊平局的邀請，對方欣然接受。旁觀的兒子大為不解：「為什麼不殺死他？」我慢慢解釋：「我已贏了，何不饒了人家？如果對方和你一樣是十來歲的小孩呢？將死，他一定很難受。」下棋主要是為高興，外邊那麼多病毒，全世界死傷累累，我們在家安安全全的點鼠標，多幸福啊！贏了，讓自己高興；輸了，讓別人高興。本可以贏，卻化為平局，讓大家高興，雙贏嘛！

兒子效仿雙贏概念，棋後興奮的跑來告知：「我沒有殺死他，和他平局。我們成了朋友。」哪個國家的？烏干達。

遇上菲律賓棋手，他連輸兩盤要求再戰，第三盤我放水了。他留言：「謝謝你陪我。」我答覆：「也謝謝你陪我。」人類被逼在電腦前，對手不再是對手，而是相互安慰共度難關的夥伴。此刻我們的敵人只有一個：新冠病毒。

「老兄，下次見，玩得很盡興」， 常在棋末看到聊天室裡如此留言。

的確盡興，我們遠隔千山萬水，膚色不同，語言各異，種族有別，但在棋的世界裡，車馬象成了共同語言，我們依賴對方，揣摩對方，在鬥智鬥勇中昇華友誼，彼此合作成全一次次心靈交流。

在這大疫年間，下次見，是渴望，更是祝福！