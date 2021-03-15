女兒嫁了個洋女婿，當初她爸和我只是提供意見，由她自己決定，他爸說：「異國婚姻不容易啊！」我說：「你跟他在一起快樂嗎？你們談得來嗎？」我老看他那高鼻子，是不是相書中所說的陰險狡詐的鷹鉤鼻啊！女兒很認真說：「那我叫他去整型吧！」我馬上說：「那可千萬使不得！我怎麼可以去害人家。」

想當初他們剛認識，女婿一個人租房子住，獨來獨往，沒有朋友，木訥又很宅，但還蠻獨立的，自己作飯、上班工作，從唸大學開始就獨自在外居住，車子也是自己賺錢分期付款買的。沒法子女兒愛上了，他們要試婚，我也不好反對。

人家美國 人見面就是熱絡擁抱、臉碰臉，而我們家女婿像個木頭，連叫個叔叔阿姨也不會，而且女婿還很保守，有一回女兒參加的合唱團登台表演高凌風的冬天裡的一把火，要穿性感短裙，沒想到女婿竟然反對，最後折衷辦法加上了緊身褲。

還有一回，女兒高中同學來美國度蜜月，請女兒安排到拉斯維加斯賭場一遊，沒想到這還是女婿生平第一次去賭場。我們總覺得就算不賭博，去看看見識一下也無妨，沒想到女婿還挺有原則的，他覺得不好的事情，不需要好奇，也不需要去理解。

女人嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，為了愛會改變自己。女兒剛開始搬出去住，經常回來吃我煮的菜，裝便當回去吃；漸漸地她每次回來，都說吃飽了，她家裡食物很多，不用帶便當回去，有時候她還會帶女婿做的料理給我們嚐。

女兒從前總會買一些細跟高跟鞋，老被我唸，還買一些暴露性感又比較昂貴的服裝、奢侈化妝保養品；現在女兒穿著都以方便舒適，從不化妝，也不刻意減肥，生活簡樸。

原來好萊塢電影中的美國人，只是為了娛樂和收視的效果，並非真正一般美國人的生活方式。女兒在婚前去了兩趟女婿東部的家，一次是過感恩節，一次是奶奶過生日，兩次他們家人旅遊都是去優勝美地 玩，要我就覺得為何不安排去不同地方？而他們的想法很單純，覺得第一次家人聚會去優勝美地玩得很盡興，那就繼續做同樣的事。而女婿的第一次出國也是跟女兒一起去台灣 。

人與人之間的相處，就是有這些文化習慣的不同，互相遷就磨合，才有許多生活的情趣，女婿也從以前不與人打交道，到現在會與同事家人互動，聚餐戶外郊遊。

可惜，我要享受「丈母娘看女婿，越看越有趣」的樂趣，可能遙遙無期，他不是能說甜言蜜語的人，也沒心學中文，我曾為了女兒，試過想討好他，找機會送禮物，買好吃的，看來好像起不了作用。君子之交淡如水，兒孫自有兒孫福。