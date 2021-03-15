圖/瀠瑩

如果不仔細看，我以為我來到了南極。密密麻麻、憨態可掬的生靈們散落在冰面上、湖水裡、各取自己最閒適的狀態打點時光的痕跡。

這些生靈不是企鵝，而是野鴨。美東幾場雪後，天時陰時晴，有時候陽光是在沉鬱很久以後，突然從雲後一角射出來，這突降而來的溫暖便神奇地為整個冬天蒙上特有的驚喜和恍惚。溫度下降，河裡的水與冰相融相合又互為砥礪。

這片園子不大，有湖有橋，花樹相圍，鶴鳥斜飛，別有一番日式庭台的清幽淡雅。春天賞花觀鳥；夏天目光隨著湖裡的烏龜們慢慢地把日頭爬下去；秋天的心因傾囊而出的濃郁色彩而波瀾壯闊；冬天除了凜冽的寒風和浪漫的飄雪，想不到還有這些一起抱團取暖的生靈們。

因為總有好心人投餵的緣故，牠們渾身上下圓滾滾、羽毛油亮。雄野鴨的頭是絲絨祖母綠的質地，配黃色的喙，腹底灰色軟毛搭橘紅色蹼，宛若一幅靚麗的油畫。雌野鴨一如既往地外表盡量低調，但尾部的幾縷或紫或藍的羽毛，洩露了她們孤傲又入世的性情。

幾十隻野鴨嘎嘎作響，打破了湖面慣有的寧靜。有的玩著折磨人的尾隨愛情遊戲，被追逐的雌野鴨實在不耐煩就一撲楞翅膀，躍著躲開，撩撥的湖水在陽光下成了天女散花的銀子；有的在一小塊兒浮冰上獨自撐「舟」，一副獨釣寒江雪的雅興安然；還有的趔趔趄趄從冰面滑向湖裡，馬上要摔倒又手腳快捷地及時止損。

最多的是收起了蹼，肚子直貼著冰面，慵懶地一動不動的野鴨們，似乎把冰冷鎖在懷裡就再體會不到凜冽的侵襲。湖面上有大塊兒的浮冰，也有一小塊的領地，冰水相接處，看似無聲勝有聲，冰白與暗灰之色在一點點侵蝕和抵抗中，上演同質而不同形的欲語還休。湖面與岸邊絎縫處冰面最為輕薄，牠們在午後溫度上升的作用下，周身不暢地向四周延展，哢哢地開裂聲驚心動魄。

七歲的小女兒在旁已然看呆了，她不停地上下雀躍，還念念有詞和鴨子們對話，詢問牠們冷不冷？餓不餓？讚美牠們羽毛的美麗和嚴寒下的鎮定自若。她不時用力搬動岸上的冰塊，俯身唰地一下扔下湖面，看能滑行多遠，或是把冰砸向湖底，看手上的冰塊和湖面的冰塊哪個力氣更大。

扔冰扔累了，乾脆就往雪地上一躺，一個大型的仙女身型就刻印在雪地上。她心心念念冰上的仙客們，想著哪天拿了糧食來餵牠們。看著她的天真無邪，我想，她也是我生命中的仙客，而幸運的是，我不需要等這個奇蹟，她已在我身旁。我陪她慢慢長大，她陪我慢慢懂得，大概這就是母女間最好的風景了。