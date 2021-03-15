清晨，先生還在夢鄉，我為自己煎個荷包蛋、烤片麵包、煮杯咖啡 。我把油亮亮、香噴噴的荷包蛋攤在麵包上，撒些細鹽，送入口裡。啊！香。

小時候住在台灣 東北角海邊的小村莊裡，記得每日媽媽從菜場買回來的總是些小毛魚、豆腐和青菜等，鮮有豬肉或雞蛋 。有次媽媽買回來兩枚珍貴的雞蛋，擱在廚房的一個竹籃裡。半餉，我發現一個蛋殼上有道細小裂縫，就把蛋拿給媽媽看。媽媽仔細看了，說：「唉呀，要孵出小雞了。」媽媽趕忙墊些碎布在竹籃裡，把雞蛋放在柔軟的碎布上。只見蛋殼上的裂縫越來越大，一隻濕漉漉圓滾滾的雞仔破殼而出。太神奇了！媽媽也說不出原因，也許是賣蛋的人家的疏忽吧。可惜沒過幾個時辰，小雞就斷了氣。

這不尋常的事件觸發了爸爸的靈感，「我們可以自己孵小雞，等雞長大後，把公雞賣掉，母雞則留著下蛋，雞蛋也可賺錢啊！」不久，爸爸從養雞人家買了二十來枚種蛋，在洗澡間裡擺個大厚紙盒，裡面鋪上厚厚的木屑，再輕輕地把蛋一個個擺在木屑上，又懸個電燈泡，保持恆溫。

爸爸每日觀察數次，他把雞蛋貼近電燈泡照照，說是看看有沒有壞蛋。我好奇地擠在爸爸身邊指手畫腳。一天，爸爸注意到有的蛋殼上出現了裂縫，說：「小雞要出來了。」我興奮地黏著爸爸吱吱喳喳。陸陸續續地，一個個蛋殼上的裂縫越來越大，終於殼破雞出。

這些黃絨絨的小雞可愛極了，在爸爸的悉心照顧下，很快地牠們的柔軟絨毛褪去，長出羽毛，隻隻精神抖擻。爸爸在後院裡搭建一個架高的雞舍，既通風又可保持雞舍乾淨。等到雞輩長大後，爸爸留下所有母雞，公雞則只留一隻，其餘的都賣給雞販。爸爸說，母雞會下蛋，公雞多了的話，在一起會打架。

每日清晨，公雞喔喔啼，甚為熱鬧。每日收集雞蛋是我的事情，我一手挽個竹籃，一手握著掃帚，為的是抵禦公雞的挑釁。每逢我套上拖鞋推開後門出去，這隻神氣活現的公雞就撇下牠的母雞們朝我飛奔而來，舉起雙爪向我的雙腿撲來。我當然不怕，舉起掃帚迎擊，幾個來回，牠面紅耳赤撤退，嘴裡還嘀咕幾聲。在我彎腰伸手進到雞舍去撿蛋時，還得騰出手來把掃帚在背後搖動，以防牠來偷襲。

雞蛋不再是珍稀食物，媽媽煎的荷包蛋、炒蛋或滷蛋等等，都是我的最愛。最難忘的是我在中學住校就讀的時候，每個周末我必回家住上兩晚，周一清晨才離家返校。行前母親會煮一大碗湯麵，又煎兩個荷包蛋在麵裡，母親說一定要吃飽了才有精神讀書。但我迷迷糊糊起床要趕六點鐘最早的一班火車離開，實在沒有胃口進食，又不忍忤逆母親對我的愛，只有努力把麵和蛋吞下去。後來我都在前一晚的晚餐只吃個半飽，以便在胃裡預留個空位給母親的愛。

自己做了母親以後，偶爾因為忙碌而讓孩子們吃方便麵當點心，我會把附帶的兩小包調味料拋棄，再煎兩個荷包蛋放在麵裡，孩子們抗議為什麼不讓他們加這些美味的調味料？我回答說味精太多，吃了對健康不利。他們還算聽話，默默接受了。

有次在孩子家作客，孫子說：「爸爸，我想吃方便麵。」做爸爸的說：「可以，但是要加兩個荷包蛋，並且不可加調味料。」孫子抗議未果。我不由得笑了起來，孩子們小時候的情景浮現在眼前。

先生起床了。我急忙煎荷包蛋、熱咖啡、烤麵包……。