看著桌上堆積了一疊大大小小的筆記本，記憶在翻滾。

很多人都知道我很愛玩，說得更明確些，是我很愛旅遊。在旅程中，我一定手握一本筆記本，認真記錄，有時忘了帶本子，就到處找人要白紙。

筆記本的種類很多，早些年都用十吋乘八吋的大筆記本，厚厚的一本好像大雜院，記了好幾趟旅程；這幾年改用可以放入隨身小包的一半大小的輕便小筆記本，每趟行程都有它的單獨記憶櫥窗，想回憶想寫作，都有了詳細話本，帶著我把行程在封箱的大腦裡搜尋出來。

曾有一段旅程的英文導遊，看我忙著埋頭苦動筆，紙上勤書寫，他邊講解邊走到我身邊，偷瞄一眼看我到底在寫什麼，看到我寫的不是文字，他好奇的追問我「畫」些什麼？我告訴他我用中文畫他的講解內容，做為以後寫遊記的資料，他怕我的筆記有誤，善心的在旅程中時時和我討論，深怕我漏記了重點。

除了本子幫我記憶旅程中的點點滴滴，相機也幫了大忙。參觀景點總是先照地點景區名字，再照景點資料介紹牌，然後才是照景點，等我回家後整理喜愛的景點照片時，就有脈絡可循，知道哪個景點有哪些旖旎風光了。

旅行時還有一個最好的伴當，是斜肩胸前背包。它從早年的小尺寸厚重真皮包，成長到如今的輕便好用不知材質的中型包。那是我看到好友自日本 買到的輕便斜肩胸前背包後，便遍訪台北夜市，買了一個便宜、一模一樣的仿製品。有位旅遊發燒友看到也非常喜歡，還請我幫她買兩個；幾年後一位大旅遊團的掌門領隊，每回行前會三叮嚀四囑咐，要大家準備一個這樣背在前胸的肩背包，我們不約而同地愛上它。

這樣的斜背胸前包，當然它一定要夠大，還不能是真皮太貴重的名牌包，更要有好幾層分隔，才能裝入我的長鏡頭傻瓜相機、筆記本、小錢包、衛生紙、咳嗽糖等零星雜物。三四年前返台，夜市裡遍尋不到我要的輕便背包，朋友聽說了，給我帶來兩三個，任我挑選，結果她為我找到另一種材質，大小大約相同的花式斜背包，視若珍寶。

如今留著它，專為遠途旅行用，平日出門上超市是捨不得用它的。這個筆記本的行動房子，讓我再也不必為揹不動大背包，或找不到零星東西而煩惱，也讓我唸著朋友細心為我搜尋的情誼。

還有不必多言的一寶，就是要有志同道合的發燒友同行，這樣旅途就不寂寞了！有了好遊伴共享旅程，可以放心聊天，夜能睡好眠，日能開心玩，這也是長壽秘訣之一啊！

所以當你旅遊中不期而遇，看到這麼一個斜背胸前包、手拿筆記本和照相機，追著講解員猛記筆記的人，或是和人聊天，敢天南地北大放厥詞的人，大概就是我或我的同類、擁有幾個旅遊好伴當的人了。