老喬是外子每周一起打高爾夫球的老搭檔，也是每天談股市跌漲的智囊團成員。這些日子，老喬有了極大的麻煩，他竟然失眠了，還戴著口罩急匆匆跑到我家，找先生幫忙想對策。天下父母心，我得悉他的煩腦，卻也不知該如何開導他。

事情也不複雜，他發現他那讀史丹福大學 研究所的兒子，帶了他的好同學艾倫回家住，說因疫情肆虐，學校開網課，艾倫老家在德州，希望父親准許好同學來家住。老喬是一個成功的生意人，妻子過世數年，女朋友如走馬燈般換不停，不喜歡再婚，怕過被人拘束的生活，對兒子也全然放任，由他自由發展。

好在孩子非常優秀，不但是研究院高材生，也是學校的足球 健將，他從沒有擔心過孩子的身心發展，也不會去問孩子的「性向」 問題，因為他大四時有跟一個漂亮的女孩約會過，後來如何分手，老喬也沒過問。

可是這會兒，他覺得擺在面前的事實，讓他首次感覺到人生的失控。他發現兒子帶回家的朋友艾倫長得特英俊，面孔清秀，內向且敏感，非常有才華，不但鋼琴十級，且考上了律師執照，人乍看有點靦腆，但談吐是個很有深度的大男生。

半夜，兩個住在樓上的青春期大孩子，互相傾吐愛慕與曖昧的動靜，讓他無意間察覺了他們的祕密戀人關係，老喬大為吃驚與緊張。雖然老喬是個開明正派的人，但家族中從未出過同性戀問題，從此睡不著覺。

有一天，老喬故意把兒子支走去辦事，上樓找艾倫談談。艾倫溫和謙恭，立馬承認他倆的關係，卻說自己試過數次要離開他兒子，是對方不肯放手呀！艾倫極不忍傷害他兒子，「他是我此生的摯愛，如我的手足一般。」

艾倫只待在他家一個月，就受不了老喬每次望著他，那股悲哀的如同天塌了般的眼神，而搬回校園外宿舍了。兒子也立刻搬了出去住，雖然父子間從沒傷了和氣，孩子沒揭開老喬心裡的傷疤，但老喬感覺唯一的兒子好像突然跟自己生分了，兩人的交流變得禮貌與客氣，老喬傷感地說，他有個極孝順的兒子，但感覺已失去了兒子。

數月不見老喬，我永遠忘不了，那天我看到瘦了一大圈的他，真正換了個人似的。老喬告知，艾倫在外住，在校園外的餐館用膳染疫，病毒來得兇猛，急救三周無效竟去世了，連他家人要見他最後一面，都只能在視頻上見，走時才剛滿二十五歲。

兒子對艾倫不離不棄，小心照顧，直到送他進病重照顧中心，兒子雖小心防護，口罩、頭罩，都時時戴著，仍被傳染，但兒子體健，只發了幾天燒，現已檢測 轉陰，兒子仍在悼念哀傷中，他仍時時為艾倫哭泣……。

孩子現已返家與老喬團聚了，他說兒子命撿回來就感謝主，從今往後，他再也不管他的性向問題，他說，如果不給他們施加壓力，兩個孩子待家用膳、上網課，艾倫就減少染疫機會，也許就不會離世了！

老喬感嘆，兒子的人生是他的，相信他有足夠正確的判斷力，總之一句話：「我們都是人生的過客，兒子的人生，兒子作主。」