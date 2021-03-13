能想像家裡有二十隻貓，外加三隻狗的日子嗎？

老公有個小學同班同學失聯多年，忽然從臉書 聯絡上。一聯絡上，大概因為疫情 ，無聊時就在網路上聊天，話題最令人震驚的是他家有二十隻貓，三隻狗。

怎麼會養到二十隻貓？他說一家人都愛貓，早期租屋時沒有養貓，但每天都會放貓食給流浪貓吃。幾年前在東區買了大房子，要離開這些貓了，他們一家三口非常不捨，怕沒有人餵養的貓被抓去安樂死，於是帶著貓兒們全搬入新家。

搬到新家後，社區雖然有規定住戶能養多少寵物，但是執行並不那麼嚴格。有一次社區園丁在樹叢中發現一窩剛出生的小貓，他兒子剛巧經過，於是整窩端回家，當然還包括貓媽媽。

貓一下子增加到十幾口，多年來每年都要換一套沙發，十多隻貓把沙發當作爪子的練靶，不到一年就已經慘不忍睹。

最老的一隻貓已經十三歲了，這隻貓享有特權，與主人一起住主臥房，吃住都在這，晚上睡在他們床腳下。白天亦步亦趨地跟著主人，別的貓接近主人還會發聲驅逐。其餘的貓都住樓下，用樓下浴室。老友相信這隻貓完全聽得懂人話，簡直就是隻貓精。

別人為鼠留夜食，這位老友多年是為野貓留食，搬到新家後，他在車房留了洞，讓其他流浪貓可以進入吃貓食。不免也有其他小動物進來，有次竟然有臭鼬進來了！老友說：「牠們餓了就讓牠們吃吧。」沒想到，臭鼬來了一家子搶食，竟然在車房大戰，還放了大屁，一家人活活沒被臭死。

老友說，略感安慰的是，確定他們一家沒得新冠病毒，嗅覺都非常靈敏。

除了這些貓們，目前還有兩隻狗，老友說其實他最愛的是狗，最近老狗走了一隻，另外一隻是從新加坡 坐飛機來的，是他的親戚知道他們愛貓狗，送上飛機後才通知他們。狗貓同個屋簷下，竟然也和睦相處。

狗貓不同之處，狗犯錯會自己知錯，露出慚愧的表情，令人憐惜；而貓犯了錯，還是一臉無所謂，令人氣不打一處來。最後結局是統統原諒。疫情期間，這些貓狗成了他的最佳夥伴，帶著貓狗在家散步，跟貓狗玩耍。

目前這些貓、狗都結紥了。老友說他年紀大，沒有太多精力當貓奴、狗奴了，等貓兒們都走了，與老妻賣了房子去住老人院，不再當房奴貓奴了。