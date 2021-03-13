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龍舌蘭的聯想

李梵
圖/李梵
圖/李梵

十二月和一月是南加州最冷的月分，一些平常不開花的常綠熱帶植物，接連幾天曝露於不利生長的低溫，感受到瀕臨死亡的威脅，基於植物繁衍後代的本能，它就會開花。

小區附近一戶人家前院的天鵝頸龍舌蘭(Swan-Neck Agave)在此寒冷時節，抽出巨無霸的花軸，特別顯眼，吸引路人注意。我終於明白為什麼中文把 Agave翻譯為「龍舌蘭」，中國人有想像力，真的龍沒見過，卻能把這彎曲碩大的花軸叫成「龍舌」，而明明是屬於仙人掌家族的耐旱植物，卻又冠上「蘭」的美名。

二○一九年十一月，老伴和我偕舊友參加一趟墨西哥遊輪之旅，墨西哥的龍舌蘭酒(Tequila) 舉世聞名，遊輪公司的「陸地一日遊」就包括有「酒莊品酒」的選項；因為我倆非劉伶之輩，對杯中物也沒特別研究，所以選了另外的「鄉野踏青」，結果因為我們勾的項目報名的人數太少，所以遊覽公司徵得我們同意，不另加價，把我們湊到品酒團，我倆也就誤打誤撞，坐上了開往鄉下酒莊的遊覽車。

一路上郊野景色盡覽無遺，導遊詳細解說龍舌蘭的種植及釀酒過程，讓我眼界大開。參觀完畢後，全體魚貫進入大廳，人手一小酒杯(Shot Glass)，我們總共品嚐五種龍舌蘭酒，它酒精濃度頗高，淺嚐即可，有幾種還混合了水果味道。我最欣賞帶有芒果香氣的那一款，品畢飯前酒，接下來就是享用墨西哥風味餐，留下美好的回憶。

現今新冠瘟疫蔓延全球，遊輪之旅已是過往雲煙，傲遊異國也成明日黃花，但我仍希望，等疫情消散，且身體健康允許，再次和親朋好友一同旅遊。

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