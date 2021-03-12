做餐飲二十年，頭十年從沒見過蟲子長什麼樣，直到十年前的一天，忽然在後廚房的微波爐裡發現液晶顯示屏內部有一個黑色的軀體。

是什麼呢？是什麼東西能鑽到那密封的部件裡頭去呢？廚師過來看了看，端詳半天，做出一個驚人的結論：是蟲子。

天啊，哪兒來的蟲子呀？為什麼藏到機器裡？那時候生意很忙，每人都有幹不完的活兒，沒人拿牠當回事，誰知情況越來越嚴重，天氣轉暖，地上也有了，有一次我在灶台前炸藕盒，底下急匆匆跑出來好幾隻蟑螂，這可不得了了！

當時對如何對付牠毫無經驗，老闆查黃頁找到幾家打蟲公司，逐個打電話詢問。其中有一家名氣很大的連鎖店要求清除廚房所有的箱子、盒子和設備貨架，我們覺得不現實，就沒採用。過了幾天，這公司的人直接來了，進廚房用特大手電筒照了照爐灶下面，嚴峻地說十分嚴重，有成千上萬隻。

但我們還是沒有接受他的計畫，這人很不甘心，接二連三打了好幾次電話，甚至有一次在電話中威脅，說他也是住在本地的，他會告訴鄰居朋友不要到我家來用餐，最後不忘加上一句，如果有必要，他會打電話給衛生局。

這叫我大吃一驚，驚訝於他的粗魯蠻橫。在美經商多年，這樣的人還是頭一次遇見。想不到過了不久，他居然又來了。這次他帶來了另外一個人，一個大個子白人，貌似管事兒的經理。我們的老闆耐心地對他們解釋為什麼不接受他的計畫，因為我們要在保障開門營業的前提下才能操作，因為關門的損失不僅是收入，還會影響客人中的口碑，況且我們已經選了另外一個公司實用合理的方案。

當那位經理走出廚房經過我跟前時，我趁機向他投訴。我直視著那人對經理說，他那種逼迫的行為是違法的，令人羞恥，那人面露尷尬，恨不得像蟲子一樣鑽進地縫去。看來但凡做陰暗的事情，都怕暴露在陽光下，從那之後再沒打擾過。

被我們選定來幫忙打蟲的人叫鮑勃，是個老實人。他用噴霧和定點噴射的方法，每隔一周打一次，但蟲子數量並沒有變少，而且每次用過藥後，蟲子們受藥襲擊，紛紛往安全地帶逃跑，隱身在桌腳牆邊，這種情況下有好幾次被客人看到，非常難堪。

這可不行！總得想法子徹底解決。我們決定自己動手，上網搜索，在浩如煙海的信息中找到一種專業藥品。這種藥以前是需要許可才能使用的，剛剛放寬管制，允許普通人購買，但是用量和保管需要特別謹慎。亞馬遜 網站下單以後，很快就到貨了。

不容遲疑，老闆立刻按照說明調製比例，裝進專門的噴壺。兩人口罩、帽子、手套全副武裝，晚上收工之後，先把台面上所有用具收拾乾淨，該進冰箱的進冰箱，該拿到車上的放車上。準備就緒，開打！只打了一次，明顯見效。第二天早上來勘察戰場，拉出藏在櫃下的塑料飲料架，做陷阱的架子一摔，逃命出來的蟑螂至少幾百隻。這肯定是藏身在爐灶下層的夾縫裡逍遙自在，油膩膩死也搆不到的壞傢伙。

以前的台灣 師傅曾經無奈地說，做餐飲沾上老鼠還好說，沾上這玩意兒，除不了根兒。竟然就給我們除了。這些壞傢伙是哪兒來的呢？隔壁的舊貨店。