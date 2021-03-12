圖/盧威

近日來，洛杉磯 增設接種疫苗站後，我也總算有幸輪到施打疫苗了。目前社區疫情 似有好轉，但距真正解除「疫情警報」、恢復正常生活，還有好長的路要走。宅在家實在悶得慌，星期六便與太太一起駕車去臨近城市參加車遊「十二生肖動物」尋寶活動。這個活動，既不出遠門，又不用下車就能觀賞十二生肖充氣動物造型，還可抽獎試手氣，真是一項疫情下玩樂的創新活動，蠻有新鮮感。

大約駕車十五分鐘車程，我們來到號稱洛杉磯「新中國 城」的羅蘭崗。只見中國餐廳、超市、商店林立，而且均是英文和中文的雙語招牌。我們按圖索驥，首先尋見十二生肖中今年本命年的大公牛。在燦爛陽光照射下，這隻約五米多高的大公牛像龐然大物，頂天立地，屹立在屋子前，在一棵參天棕櫚樹下，更顯威風凜凜，牛氣十足。太太開心地說：「這頭牛還是一頭彩牛，綠色身體，黃色圖紋，再搭配紫色圖案，給人春天的感覺，非常喜氣」。

我們前面一輛吉普車上跳下兩個小男孩，興奮地跑向大公牛，站在牛前面擺岀翹起大拇指的姿勢拍照。當我們駛近公牛時，有一塊豎立的牌子上貼著一張超大的二維碼，我用手機輕輕一掃，便在車上用手機聽講解員介紹「牛的故事」。有趣的是，這位不見面的講解員還能講三種語言，國語、粵語和英語任選。這個活動能從中學到知識，更豐富我們疫情下的戶外生活。

我們又跟著指示圖探訪了虎、兔、龍、蛇、馬等十二隻生肖充氣動物，它們被安置在不同人家的房子前院草坪上，一個個神態各異，造型各有千秋，栩栩如生，吸引人們以車代步，前來打卡。十二生肖中，我對大母雞特別鍾情，不僅因為我屬雞，而是這隻大母雞造型別緻，以紫色包裝，甚至連紅雞冠也變成紫雞冠了。而「紫母雞」卻緊閉雙唇，挺著略隆的肚子，似乎在傳遞喜訊即將來臨，頗有點新意。

我們就這樣一個景點接一個景點打卡，累計十二個參觀點，積滿分數，還可以到固定地點參加抽獎活動。想不到，這個車遊活動把鄰里家門口變成「十二生肖動物園」，參與者可全程在車內觀賞，既符合人與人之間保持距離的避疫規定，又增添疫情之下的樂趣，富有意義。

疫情之下，我們生活出現不少改變，湧現一些生活型態新舉措，線上會議、線上辦公、線上教學、線上演岀 、遠程診療等，不一而足。這些「雲上」活動從某種角度來講，反而拉近了人與人的關係，不出家門照樣上班開會、上課聽講、歌舞聯歡。由此，車遊不也是疫情下的一種創新嗎？多多益善，何樂而不為呢！