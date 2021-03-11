疫情 期間，居家避疫 ，人與人之間保持距離。一出門就戴口罩，走在路上，只要看到有人迎面而來，不論是認識的人還是不認識的人，只有揮揮手打個招呼，就快快閃開。因為沒有社交生活，待在家裡的時間長，想吃就吃，想睡就睡，再加上沒有出外活動，體重增加了不少。為了減輕體重，保持健康，我的第一個直覺反應就是出去運動。

我的住家一拐彎就是一所公立初中學校，平常學生家長接送小孩，上學放學的時間，門前的街道上總是擠滿了車子，這個時段我如果要開車出門，一定要提前二十多分鐘出門，免得遲到。

居家避疫期間，學校都是遠距教學，老師和學生都在網路上課，校園顯得特別空曠，運動場也很少有人使用。當太陽出來，看到溫暖的陽光，我便穿上運動鞋，到學校運動場去走走。

在運動場上，仰頭望見遠處的山丘與天相連，蔚藍的天空和白雲，景觀美得像一幅畫；烏鴉在草地上走來走去，有的停在高高的樹梢上，叫個不停；運動埸旁邊的樹上，松鼠爬上爬下，忙個不停。

更有趣的是，有一隻松鼠，咬著一粒橡樹上掉下來的果子，快跑到樹叢的隱秘處，用兩隻前腳快速挖土，然後把果子埋在土裡，把土堆上，再用前腳把土壓一壓，然後跑掉。難怪我常看到松鼠在地上東找找，西找找，把土挖一挖，原來牠在尋找以前埋下的果子，這些動物使空曠的運動埸增加了不少活力。

走在運動埸上，有時候會碰到一些人也到運動埸的跑道上跑步，只要看到有人跑近我，我就馬上把口罩戴上。在溫暖的太陽光下，走在運動埸旁邊的跑道上，我不費力的走完一圈，接著繼續走第二圈，在不知不覺中我已經走了四圈，因為頭上頂著太陽，眼睛望著一大片綠草的運動場，身體暖和，心情舒暢。白天只要不是下雨天，早上、下午一看到太陽出來，我就出去走走，一天下來可以走一萬多步呢！

以前我覺得走路很無聊，然而這段時間確有不同的感受。特別是在居家避疫的時候，走路曬太陽，不但能使心情愉快，而且也是減肥的好方法，除此之外，聽說曬太陽還有很多好處：抗癌、延年益壽、增加身體免疫力 ，真是一舉數得！