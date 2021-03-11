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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

大花棉襖

宋原

大概在二、三十年前，爸媽從台灣探親回來，送我一件絲棉襖。第一個念頭，咦！老年人才喜歡穿棉襖，我還不到七老八十的，穿什麼棉襖？隨即第二個念頭想，這件棉襖真難看啊！但爸媽喜孜孜地說，絲棉襖又暖又輕，強過我那件又厚又重的冬大衣。

這件禮物被我掛進了衣櫃最後的角落，也算是它的冷宮了。幾年過去，有年冬天我心血來潮拿出來試穿，沒想到剛剛穿上，平日對我穿衣打扮從來不看一眼的老公竟然嚷嚷，直喊著太醜了。

我飛奔至鏡前，雖然不至於慘不忍睹，但的確非常不好看，這件棉襖以暗灰色為底，上面鋪滿了大朵大朵的花，和片片的葉，花和葉的顏色說黃不夠嫩黃、說綠不夠翠綠，活脫脫的一盤調錯顏色的花色，整件棉襖突顯著説不出的土氣和俗氣。我慌慌地脫下這大花棉襖，忙不迭地掛回它的冷宮。

好多年過去了，每次我整理衣櫥，打理一些平日不再穿的衣服，準備捐贈給慈善機構，這件花棉襖永遠是第一件被我挑理出來的，但每每看到它，想起那是當年爸媽的愛心，總覺得不捨，因此也每每地最後又掛了回去。

去年三月起，新冠疫情鋪天蓋地的席捲美國，各地封城，居家避疫。居家日子輕省無奈，唯一的活動似乎只有散步。從春天走入了夏天，又由夏天走向秋冬，散步本是休閒，穿著打扮以舒適為首，我不看人，人不望我。天寒了，我突然想起了我的大花棉襖，反正散步時才穿，無所謂好不好看。

第一天穿上時，老公仍然如當年一樣發出吼叫，也許是歲月的洗禮，我卻安靜地不在意老公的嚷嚷，鏡中的我真的不好看，但絲棉襖的輕柔卻吸引著我，嗯！真的又輕又暖好舒服，兩旁還各有一個大口袋，一邊放手機，一邊放瓶礦泉水，一切如此完美，跨出大步散步去也，一如往常，我不看人，人不望我。

漸漸地，這件大花棉襖變成了我的工具衣，冬天散步穿著它，天寒鏟雪也穿著它，附近買個外賣同樣地也穿它。從前的嫌惡到今日的安然，我想了又想，只能用三個字來解釋，就是「我老了」。

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