關於柚子，果實好吃有益就不用多說了，還有它金黃色的厚厚的皮呢？有人隨手把它扔掉，但也有把它當寶貝充分利用起來的。例如：韓國人把皮製作成柚子蜜，成了許多人早點麵包的伴醬或柚子茶飲料；中國 各地則有更多吃法：涼拌、糖條，辣炒等，作菜當零食的，不一而足。

農曆春節期間，我想許多家庭都會儲備各種水果包括柚子，吃柚子後不妨留著可愛的柚子皮，做一道有廣東特色的紅燜柚子皮。如果你平時不拒絕或有點喜歡廣東菜，我敢保證，這道菜不會讓你失望。

製作此菜其實並不複雜。先將剝下來的柚子皮表層金黃色的凸起油腺削去，（如果還想製作蜜餞可留作材料）切塊，放入鍋中加水淹過柚子皮，燒開煮至軟熟，取出後用涼水浸泡，浸泡過程多次擠乾水分，去除苦澀（未改良的品種苦澀味重，最好泡浸時間長些，一天左右，改良後的品種柚子皮苦澀味少，當天抓乾換水幾次即可）。

與北方的做法不同之處是，廣東紅燜柚子皮的配料並不強調辣椒等重味材料，而是強調清淡的前提下可口豐富。具體配料為：柱侯醬或味噌加豆豉、蒜碎、蝦皮 、廣東臘肉碎，適量雞粉等，並且備好蔥花。

一切備妥後，下豬油起油鍋，爆香配料後加入柚子皮，下適量的水（因為擠乾水分的柚子皮吸水性強，注意加水分量，控制入味又不至於過量，以自我認可的乾溼度為宜）充分入味時即可起鍋上碟，最後撒落若干蔥花，即可上桌。

特別要注意的是，一定要用豬油並且要比一般炒菜多放一些，因為柚子皮吸附力很強，多下一點油也不會覺得油膩，而且豬油與柚子皮結合會產生特有的香味。另外是一定要放蝦皮，與柚皮也是絕配，煮在一起有一種奇特的滋味。

粵菜選材廣泛不拘一格，配料講究大膽，烹製手法多樣，且不說柚子皮含有豐富的蘆丁等黃酮類物質，具有很強的抗氧化作用，還含有一定的維生素a、維生素b，可以緩解視覺疲勞，並且營養神經，起到保健作用。從口感來說，柚皮的特有芬芳及豐富的配料結合，你品嚐到的是清淡而不失豐富的粵菜特色。

過年期間肉食較多，做一味紅燜柚子皮，既清爽順喉，又可以去除積存在腸胃的油膩，也許是不錯的選擇。