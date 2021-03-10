美國 電視中的益智節目五彩繽紛，目不暇給，但我的最愛始終是初創於一九六○年代的「危險境地」（Jeopardy，以下簡稱「險境」）。自一九八四年由備受尊敬的金牌主持人艾力克斯‧崔貝克接下主持棒，它聲譽日隆，獲獎無數，為億萬「險境」迷鍾情和癡愛。

只要無意外耽擱，我每晚必看，從不間斷。「險境」之所以人氣旺盛，除因它滿足了觀眾的求知欲和求勝心，匠心獨具地以猜題方式傳播知識和正能量，更因它能以巧妙的構思和幽默的手法把娛樂和享受同時帶給大眾，真正做到了寓教於樂。

後來我的女兒在美國出生和長大，很快也染上家風愛上「險境」，從小學到中學一直是學校知識競賽隊主力隊員。妻子還常陪伴女兒練習搶按蜂鳴器，保證實戰時能搶得先機；而我只要在家必不停播放古典樂，還時常給家人講解古典作曲家和他們的名作，所以有次比賽時正巧有一題問到誰創作了第九交響曲「自新大陸」，女兒馬上搶答「德沃夏克」為她的校隊爭得關鍵一分。女兒高興地把功勞歸於我這老爸，說是我的潛移默化助她一臂之力。

我們全家總是一起收看「險境」，一起搶答，又一起開懷大笑；如果外出旅遊，我們也會在車上播放從網路收取的「險境」錄音，既長知識，又緩解旅途無聊。女兒長大後搬出獨住，住處沒有電視，屆時她會打電話來，讓我把電視音量調高，用我的手機把「險境」轉播給她聽。一旦她知道答案，又一如既往地在電話裡叫出聲來，分享她答對後難以抑制的喜悅。

前幾天有個關於白宮 的線索說，「白宮內的第一條保齡球窄巷是於一九四七年為這位總統建造的」。女兒那天沒能收聽節目，待我用電話轉告她時，她不僅知道答案，還立馬傳來幾張她於二○一二年任白宮實習生時在「杜魯門保齡球窄巷」所攝照片。原來她曾身臨其境，這一題難不倒她。

女兒曾參加過「險境」筆試並已通過，但因種種原因未能上節目，留下遺憾。二○一九年四月，她通過上網登記獲得去「險境」錄影現場觀戰的電子票，可惜當時我尚未退休，難以請假，只好忍痛作罷。結果我們因此永遠失去了與去年底因癌症 去世的崔貝克見面之機。

二○○六年，「險境」連勝紀錄保持者堪‧詹寧斯出版了他題為「機靈腦瓜」的回憶錄，女兒特地買來讓我閱讀，分享這位猜題大王的經驗。去年我過生日，兒子又特地買了剛出版的崔貝克自傳給我當生日禮物。可見我們全家都有「險境」細胞，都是它忠實擁躉，而崔貝克的書使我對這傳奇主持人更增懷念與敬意。

如今崔貝克已訣別他摯愛的「險境」節目和億萬觀眾，堪‧詹寧斯作為首個客座主持業已走馬上任多日。雖然他個子略嫌矮小且聲音也不如崔貝克的清脆洪亮，但他畢竟有豐富經驗和廣博知識，還風度翩翩，幽默詼諧，看來是個理想接班人。

儘管誰將成為「險境」永久新主持尚無定論，只要「險境」存在一天，我們全家就會一如既往做它的鐵桿粉絲，矢志不移。「險境」不僅給人知識熏陶，還使人處「險」不驚，忍俊不止，心胸開朗，是當之無愧的良師益友。受疫情困擾居家，能有如此賞心悅目，陶冶心智的電視節目陪伴，何其幸也。