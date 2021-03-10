這裡講的卡車不是十輪大卡車，也不是小一些的四輪皮卡，而是指車子的方向盤被卡住，人也就被卡住行不得也，折騰了一下午的經過。

由於新冠疫情 ，這幾個月來除了必要，都是待在家裡不出門。先前接到通知要我星期六早上去醫院打新冠疫苗 ，沒想到那裡居然人山人海，原因是天氣預報第二天會下大雪，醫院把兩天預約的人都召集來一起注射，我的預定時間也就作廢了，只好排在長龍後面，搞了兩個小時才打了一針。

既然出了門，加上第二天會下雪，太座大人決定去離家較近的韓國超市採買食品，沒想到結束後準備開車回家時，大麻煩就發生了。

有些車型設有特別裝置，停車後把方向盤轉到底就會鎖住，除非用車鑰匙塞入發火栓內，再用力扳動方向盤才能解鎖，因此即使偷車賊能夠用電線短路發動引擎，也無法把車子開走，這是一個相當好的防盜設備。

不過我們一向很少使用這個功能，一則是怕麻煩，二則是車齡已接近二十年，小偷大概對這輛老爺車不會有興趣。然而當老婆準備發動車子時，或許她不小心碰了方向盤把它鎖住了，無論如何用力轉動，都無法開鎖。換我試了幾次，也都徒勞無功，這下傻眼，我們被卡住沒辦法行動了。

無奈之下只好打電話給拖車公司，吊車師傅到了以後才發現問題還大著呢！他問我們車子要拖到哪裡去？我打電話給家裡附近的兩家修車店，可能因為是星期六下午，都沒人接。師傅說可以拖回家裡，可是這還是不能解決問題，因為下星期還是得再拖一次到修車店。我忽然想起女兒從前上班時常光顧的一家阿拉伯人開的修車店，或許他們比較勤勞，星期六也會開業，電話打過去果然接通了，我們就請拖車師傅把車子吊到那裡。

事情到此離圓滿解決還差著一大節呢！法律規定我們在拖車時不可以坐在被拖的車子裡面，否則拖車公司要被罰款一萬元，以往可以坐在師傅旁邊一起到修車店，但現在因為新冠疫情的緣故也辦不到了，如此一來車子被拖走，我們就被拋下自謀出路啦！真沒想到還有這檔子事，只好打出租車 了。

折騰了一陣也沒叫到出租車，我只好打電話給白人鄰居，拜託他們來一趟接我們回家。幸好平時我們相處非常和睦，因此二話不說他就開車到韓國超市載我們回家了。回到家以後，我們開著另一輛車，帶著「卡車」的備用鑰匙到阿拉伯人的修車店去了。

修車師傅搞了一陣子也沒辦法解開鎖住的方向盤，他就用備用鑰匙來試，結果一下子就打開了，原來老鑰匙用久了有些磨損，不能和發火栓卡得很緊，於是就出了這個麻煩事。 我想想還真有點巧妙，鑰匙卡得不好，卻把我們整整卡住了一個下午！

原本一項良好的防盜裝置，反而讓我們差點回不了家。 想起了老子說的「福兮禍所伏」，還有後人所講的「水能載舟，亦能覆舟」，的確很有道理。