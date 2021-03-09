立春過後，密西根連續幾天低溫降雪 ，暴雪時，屋外天蒼雪茫共一色，前一天才像密撒細鹽，早上起床卻頻落團絮，間歇地，有時狂飛，多半飄舞，時不時又雪花紛如雨下。

持續逾一星期，冬季前就已簽約外包的鏟雪商家，幾乎每天必來家門前車道開路，車頂的黃燈隨鏟雪車的前進、後退，亮閃不歇，是白色蒼茫中，流動的一盞美麗螢火。

過往的密西根歲月，四月底前多有機會雪地開車。偶在積雪盈尺的清晨，才開出車房，就發現轉下冷凍冰雨，牛毛、花針似的，迅速密集黏貼在車前窗上，那是電動得再勤快的雨雪刷，也刷不走的痛苦，只能盡快按下除霜鈕，以最強力道的熱風烘吹，使窗玻璃視野，逐漸擴大清晰，小心謹慎上路，減速為要。

不同雪況下開車，若非成長於冬季降雪地區，無不考驗著駕駛的判斷力和車技。

開在白茫綿密落雪的路途，曾眼見一部趕時間的超越車失控滑進路邊雪堆，一時深陷難出，膽不大、藝不高的我，自身難保的為車主難過，也自我警惕：欲速則不達，早點出門，否則驚險準時到達，即便安全，心情大半天也恢復不了安寧。

七○年代末，住在加拿大 蒙特婁市，冬季下雪溼氣偏重，冷徹骨髓，鏟雪車剷過的路旁，雪被推進厚埋的雪地，半白半咖啡 黑的，有時渦旋帶花，有時汙穢成片，車開過撒藍色粗鹽融雪的雪濘道路，不免擔心被鹽雪泥噴濺的車身，若沒清洗保養就容易鏽蝕，彼時熬過窮學生生涯才買的新車，十分寶貝。

三年後，搬遷西部艾爾伯塔省的卡格利市，雪地風光，竟大不相同。

鄰近洛磯山，地形已延緩成高地平原的卡格利市，緯度高、氣候乾爽，冬日經常下雪，有時下得昏天暗地、難辨早晨或傍晚，顯現「千里冰封，萬里雪飄」的迷濛，天寒地凍的氣溫，徘徊攝氏零下二、三十度的乾冷，導致積雪難溶、難消，開在被車陣壓實有如厚粉的雪地，剎車容易打滑。

市政府出動專車剷雪後，並不撒鹽，撒的是增加輪胎和雪地摩擦力的細沙石，車身若現小凹陷或脫漆，大家都能理解而自行修護，路況安全擺第一！

那時一般大學和政府機構的停車場，避免停車後的引擎冷凍得發不動，多提供插電的設備，為防萬一，我們的車前方除了插進電插頭的車電線，後車廂還備有引介兩部車電池的電纜，可助熄火的引擎開動。

雪季前，清空車頭水箱改加防凍水膠（anti-freezer），再換上雪胎，車內除了長柄雪刷以外，多放一條舊毯和一把鐵鏟，以救「輪」陷之危，才算完成汽車過冬的基本安檢。

而雪地開車，能因應路況，做防禦判斷和自衛車技，才是最切身的安全符，可喜的是，大冷大雪後，常有太平洋暖流（Chinook）過境卡格利市，無異是寒冬送暖的恩賜。

九○年代，搬來密西根，經歷過加拿大冬季的酷寒嚴雪，感覺中西部寒天的降雪還算友善，尤其立春節氣過後，雪落得凜冽透清麗，少外出的居家隔疫，又逢下雪天，能待在家中欣賞窗外雪景，手上還有杯熱飲，好幸福。