前一晚下了一場大雪，山上山下，大小公路，房前屋後，都積起了厚厚的白雪。

清早起來，各家各戶，全家人一齊出動，掃帚、小鏟、大鏟、掃雪機，叮叮噹噹，房前屋後，院壩小路，草坪四周，球場之上，很快打掃乾凈。

社區外面的大公路上，鎮上或交通部門的鏟雪機亦在隆隆作響。一路走來，掃雪機器未見停息，路上積雪逐一清理，大車小車均可安全行駛。

各自打掃休管他人，這在社區和家庭，多少得到印證。

在這個社區裡，人行小道和小公路上的積雪就無人清掃，任殘雪堆積起來，成為路障，使得人行道上遛滑，行走困難；小公路上，開車也很不方便，即便是小汽車 ，若從雪上開過，難免像大車那樣翻車，造成事故。

為了解決這裡的積雪，社區管委會研究，決定實行有償勞動，鼓勵社區住戶積極投入掃雪活動。每清掃一次，由社區給付酬勞五十美元，但每次雪後，仍未見有人行動，因為這個酬勞對於社區住戶，有如雞肋，食之無味，棄之又可惜。

在他們看來，鏟除這條人行道和小公路上的積雪，至少需要兩到三個小時，只有這點小錢不如不幹。因為都是社區裡的人，有話不便明言，只是不見行動。這公共地帶的積雪還是不見有人清掃，雪花堆積起來，只有等待時間和陽光去化解。於是，人行道上照樣雪路難走；小汽車只能在雪道上小心翼翼地開行。

出人意外的是，今年這次大雪之後，社區人行道和小公路上的積雪很快地被鏟除，道路及時得到清掃打理。

原來，疫情 期間，家住社區裡的康州大學一年級學生丹尼爾朱和其他同學一樣，由學校安排在家學習與勞動，一邊上網課，一邊社會實踐。有一天上完課以後，丹尼爾朱見戶外人行小道和小公路上的積雪沒有打掃，他就用他參加社會實踐活動的時間，拿著鏟子將那裡的積雪鏟了，並將道路打掃乾淨。清掃後，人行道上再無積雪擋道，人們可以放心地來去。小車道也少有殘雪路障，汽車可以放心開行了。對此，鄰居們無不嘖嘖稱讚。大家都說，丹尼爾朱好樣兒的！

丹尼爾朱鏟雪大約花了兩個多小時的時間，得到五十美金的酬勞。對於一個大學一年級學生來說，既為社區做了件好事，又獲得酬勞回報，算是一次很有意義的社會實踐活動。

按照學校要求，丹尼爾朱還於每周末參加一個商舖製作冰淇淋，一次勞動三個小時，天晚方歸，每次可收兩百美元。他在銀行開了帳戶，所有的收入都存入，從不亂花。

丹尼爾朱是一個熱愛勞動，懂得節儉、學習又好的孩子，這個就讀於康州大學商學院的大一學生，不是別人，他是這個家，也是這個社區裡，一個只有十八歲的孩子。