圖╱ 曾華容

居家避疫 的這段日子裡，火鍋成了我家餐桌上的常客。所有食材中我最喜歡關東美姬烤魚糕，除了好吃外，醉翁之意不在酒。外子常笑我：小木板做啥用？把垃圾當寶。

關東美姬烤魚糕是用長條小木板墊著，每周吃一次火鍋，一個月就有四片小木板，幾個月累積下來，數量很可觀。

曾經在谷歌搜尋蝴蝶摺紙時，無意中在YouTube看到衍紙藝術作品，它的手工精緻細膩令我驚豔。一支細長捲紙器、一把剪刀、一瓶膠水、一捲紙、一支尖頭夾子，就能把平凡無奇的色紙捲成精美絕倫的藝術品，真嘆為觀止。

四年前，我開始從網路上跟著學，因為在美國 買不到工具及裁好的紙條，只好自己把色紙剪成不同的尺寸，色紙因用切紙刀切的，人工不會像機器切得那麼準確，捲出的紙形也會走樣。失敗了再來，慢慢才拿捏到一點竅門。

最先用紙板墊底做背景，或到專賣手工藝的商店買薄木板，再搭配組成圖案。作品完成時，樂不可支，成就感大增，漸漸捲出樂趣來，幾至廢寢忘食，忙得不知今夕何夕。

後來發覺，木板太薄又不穩重，偶然想起關東美姬烤魚糕的墊板。它的尺寸厚薄每片都用機器鋸成的，且板面條紋不同又好看，小木板成了我收集的癖好。春天我在木板上構思花朵圖案、秋天開著菊花，母親節的康乃馨，聖誕節 的小棵聖誕樹都可充分用上這些小木板。把它掛在牆角邊或放電腦桌旁亦可送人，花點小心思，生活中處處有驚喜。

鋸得如此方正的小木板可築小木屋、塗上白漆可寫可畫，勞作手工都可能會用到它，物盡其用減少浪費。尤其從完成作品的過程中培養出耐性，專心一致及手腦並用，又能激發出創意且可打發時間，好處真多！對別人來說不用的東西就是廢物，對需要的人是寶。誰說：用過了的東西就是廢物？