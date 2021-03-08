「愛之味」是一種乾麵，是當年媽媽為我們做的一種簡易麵食。小時候家貧，看到街邊有許多美味的小食，例如：雲吞麵、腸粉、魚蛋等等，真是令人垂涎欲滴，每次經過小店，聞到陣陣香味都讓我飢腸轆轆，知道家裡的環境不允許如此奢侈消費，從不敢開口要求，只有默默低頭快速離開。

面對飢餓的孩子們，媽媽也覺得心疼，無奈巧婦難為無米之炊。然而「窮則變、變則通」，藉著廚房中現有的食材，用便宜的麵條加上豬油、麻油、醬油，做出了「素食版」的簡易「愛之味」乾麵，在物質缺乏的年代，它陪伴著我們度過了艱苦的歲月和幸福的童年，媽媽說這是我們家特有的「愛之味」。

曾有鄰家媽媽特地來打聽什麼是「愛之味」？因為孩子們回家吵著要吃「愛之味」，原來鄰家的小朋友到我們家來玩，偶爾嚐過了這款乾麵非常喜歡，「愛之味」之名不脛而走，一時之間引起共鳴而群起仿效，成為鄰里間的一個溫馨小故事。

愛之味的材料：麵條之外，只需要豬油、麻油和醬油，這些基本簡單的食材，一般家庭的廚櫃都有。首先，最好是選擇細麵，煮到軟硬適中，撈出瀝乾，趁熱加上小半勺豬油；滴上幾滴麻油，淋上一些醬油，拌勻後就是一鍋香噴噴、簡單又美味的乾麵，我平時腸胃不好又挑食，但這乾麵我卻可以吃上兩碗。

乾麵的調料比例、麵條的軟硬，可以依照自己的喜好調整，拌勻後，一碗在手，清香撲鼻，好吃還頂餓，媽媽的巧思和巧手，煮出來的乾麵在我們的眼裡，美味可口、且回味悠長，它曾是我最愛的點心和宵夜，讓我們的童年留下了許多幸福、美好的回憶。

婚後沒有孩子，先生又是西方人，兩人口味不同，加上工作壓力大，對於照本宣科的美食 又缺乏耐心，平時家裡的伙食就以外食或是外賣，簡便的方式解決，基本上把肚子填飽就算了，雖然常常懷念「愛之味」，可是卻僅限於心動，從來沒有付諸行動。

因疫情 的影響，許多餐館休業，我原本就對烹煮沒興趣，現在更慘，每天為了準備三餐煩惱，最近常感覺腸胃不適，忽然想起了媽媽的乾麵！乾麵製作方法簡單、快速，而且早餐、點心、宵夜都適宜，馬上展開行動，找出培根肉，熬出了一些豬油，動手煮了一碗「愛之味」，先生居然也喜歡，可是我總覺得滋味不如從前，先生說：「妳懷念的是媽媽的味道」，一語道破了我的心事。

懷念去世多年的母親，經過了一甲子的歲月，「愛之味」仍是我的最愛，撫慰了遊子的鄉愁，填補了空虛的生活，也喚起許多快樂的童年時光，仍記得當年媽媽的教導「心安茅屋穩，性定菜根香，世事靜方見，人情淡始長」，讓我們懂得安貧樂道、為人處世的基本道理，感恩媽媽，在十分艱難的環境下不畏辛勞，把我們撫養長大，「愛之味」留給我許多甜蜜難忘的回憶。