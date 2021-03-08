好幾年前，我還住在包租婆出租的兩個房間的其中一個，廚房、浴室是共用的。有一天來了一對男女，把相鄰一直空置的房間也租了。

他們年約四十歲，男的高大粗獷，長著濃密的鬍子，不時發出一兩聲「嗯嗯」的乾咳；女的身材適中、不胖不瘦，但相貌並不出眾的她，有種楚楚可憐的氣質，會勾起男人憐香惜玉的保護欲。他們自我介紹，女的叫阿美，男的叫阿茂，但一個南腔一個北調，後來我才知道他們是合夥夫妻。

原來，同是非法滯留的他們兩年前相識，阿茂在親戚的餐館打黑工，後來阿美剛好也到這餐館，開始時，阿美屢遭老闆娘嫌棄，第一次面對那大筐要削皮的洋蔥頭，不知是因為被燻還是委屈滿臉淚痕時，身為大廚的阿茂一句：「不要緊，我幫你！」立即拯救了阿美無助的心，並使她有了依靠。

同樣的身分，使他們惺惺相惜，儘管地球那端，在北方的郊區，阿茂有個妻子、有個兒子；而在南方的小城鎮，阿美有個丈夫，也有個兒子，但他們還是以夫妻的名義同居了。

後來，他們所生活的那個州突然對非法滯留人員政策趨嚴，隨著一個他們共同認識的朋友在某夜被上門帶走後，他們次日就趕忙帶著極少行李倉皇逃離，躲到這裡避風頭。

他們住下不久，白天阿茂又到餐館上班，阿美就一個人躲在房間裡；晚上，阿茂會從餐館帶回幾盒飯菜，讓阿美在第二天用微波爐分三餐加熱後食用。

也只有這時候，阿美才會出現在廚房；也只有這時候，我才有機會從她雙眼低垂，強作歡顏的笑容中，觀察到她刻意掩飾的淡淡憂傷。

就這樣，他們風平浪靜、近乎無聲無息地生活著。直到某一夜，阿茂下班回來後不久，從他們房間突然傳來「砰」的一聲激烈震響，不知什麽東西被狠狠摔倒地上，緊接著就聽見阿茂大聲咆哮：「我把收入的一半都給妳了，妳還有什麽不滿意？我是掏心掏肺對妳呀！」但面對這有如石破天驚的怒吼，阿美沒有任何應答，她似乎只在低聲啜泣。

第二天晚上，當我還為一整天沒有在廚房碰到阿美而擔心她時，門被下班回來的阿茂拍開了。只見他雙眼通紅，一臉沮喪，原來不知什麼時候，阿美已悄悄離開了。

阿茂把當晚原本要帶給阿美的飯菜送給我，我接受了他的善意，並儘可能安慰長吁短嘆的他。這也是我與他唯一一次真摯的交談。就是這一晚，他把他和她的故事告訴了我。

阿茂絞盡腦汁也想不通，為何他的真情實意還是阻止不了阿美的絕情而去？其實他真正不明白的是，在這樣一種畸形關係中，感情就像破衣服，一錢不值，誰認真就輸了。他們本來就是被洪水 沖下來的兩根木頭，剛好遇上了，就搭在一起隨波逐流，但只要出現合適的河叉，就會各自散去，再不交集。

幾天後，阿茂也退房走了，從此消失。