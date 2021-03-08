二○一九年七月上旬的一天，父親走進唐人街某間雜貨舖買菜時，看見收銀台旁邊種了一盆枝繁葉茂的發財樹，就這樣萌發了父親想種發財樹的想法。

於是七月下旬華埠 夏令會舉辦這天，父親在賣植物攤位買了一棵發財樹苗，接著他買了花盆和土壤將樹苗種在花盆裡，過幾天還買了一個櫃子把它放在櫃面，早上太陽升起來，他搬花盆放在地上曬一會兒太陽。

一天天過去，這盆發財樹在他的細心照料下開枝散葉，我看著它的枝上長出了幾片小嫩葉，到每一片長成大片的葉子，心裡對綠色植物的生命力讚嘆不已。看著它茁壯成長特別開心，同時綠色的植物使客廳增添了色彩。

夏天過去了，隨著秋天漸漸退去，父親給它修剪、施肥和滴營養液。當我去觀看的時候，枝繁葉茂的樹只有稀疏的樹葉，看見有一片葉變黃有一片凋落。冬天來了，種了半年發財樹就凋謝了，花盆連土壤一起送給別人，讓我想起了花是澆死的。

上個月中旬，父親上網看到別人水培紅蔥頭和蒜，又萌發了他種植物的興致，首先，他從櫥櫃拿出電飯鍋用來蒸東西有孔的塑料篩子，然後去超市花了兩塊錢買了一包紅蔥頭回來，接著拿個小盆子裝點水，將塑料篩子放進去，再將紅蔥頭一個個放到篩子的孔上面，剩下三顆拿來炒菜，又接著剝取一個蒜，將蒜瓣一個個直立排列在孔上，就這樣水培它們，給它們換水。

父親每天都會觀察它們的生長，看著它們的底部長出了像鬍鬚般白色的根，它們的頂部長出了一小段綠色的苗。十天過去了，苗越長越高，一盆綠油油的植物使廚房增添了色彩；十五天過去了，父親拿蒜苗蒜子炒菜；二十二天過去，剪了一小段珠蔥炒菜。

此時此刻，我看著這盆水培紅蔥頭苗和蒜苗，既可以當盆景又可以拿來炒菜，回想起前年父親用土種的樹苗。俗話說：條條大路通羅馬，也有人說：生活的可能性永遠不會只有一種，此路不通，那就改道，做一個內心明朗的人吧，腳步堅定的邁向遠方，努力生活，好好的愛，相信歲月能夠給你的那些美好，正在來的路上。