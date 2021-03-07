學了幾十年的英語、已在美國 十幾年，我還是無法掌握一口流利的英語，無法領會英語脫口秀的幽默。回顧數十年來的英語學習，不勝感慨。

一九八四年的中國 已開始推廣英語教育 ，但我所在的小學、初中都沒有英語課程，所以要從高一學起。當英語老師拿著講義、提著收錄機來上課時，她說的第一句是「Class begin」（上課了），我頓時丈二和尚摸不著頭腦，看到同學起立後才站起。接著老師又說「Good morning」，我徹底無語，因為我根本不知道什麼意思，心情沉重如同壓著一塊大石。

老師一直說，學習英語最重要的是要忘記母語，用英語來理解英語，但是我無法明白，更不用說應用這種方法。於是就用相近的中文來標註英語，如「古德摸你」（Good morning）、「妹啊糠米」（May I coming?）等，看似可笑，卻是中國人英語入門的最好方法。

英語課程的落後不是短時間可以趕上的，我雖然努力學習， 還是趕不上老師的進度，漸漸地失去了信心，我不知道它對我的將來有什麼用處，也無法從中獲得樂趣。但為了高考成績，只得硬著頭皮背書、背單詞，甚至將整本書背得爛熟，即使這樣，我的英語高考成績也只有六十一分。

後來我考上的是一所省屬四年制本科院校，只在一、二年級開設英語課程，當時只要通過校級考試就行，不要求通過國家統一的四級考試。大學還開設了英語角，讓同學去練習聽力和口語，但由於對英語的厭惡，我從未參加。英語課程結束時，大家都非常激動，許多人甚至將課本扔出窗外以洩心頭之憤！我也以為人生再也不需要為英語煩惱了。

然而我錯了，英語還是時常出現在我面前，無從擺脫。評職稱要求發表論文，論文又要有英文摘要或全文英語，我不得不又翻起英語字典，將中文翻譯成蹩腳的英語。後來讀在職研究生，還得繼續學習，雖然如此，來美國的美聯航飛機上，乘務員仍然聽不懂我說的英語，入境時我也沒聽清邊檢官員說的「finger」是什麼意思，此時我意識到再也無法躲避英語學習了。

到了美國，背誦英語九百句，聽慢速英語，嘗試多與朋友交流，慢慢能捕捉到語句中的單詞，逐漸明白完整語句的意思，終於能和同事朋友進行簡單的交流，但口語仍不順暢，電子郵件仍然是主要的交流途徑，仍然只有中文才能精確表達我的思想和情感。

像我這樣的美國華人何其多，他們獲得碩士、博士學位後多成為優秀的工程師、研究員， 而同樣勤勞聰明的印度裔則培養出許多的CEO、高級主管，甚至現任的女副總統。語言就是造成這種結果差異的主要原因之一，印度人的英語優勢使其更容易在西方世界取得成功。我不禁再次想，中國數代人花費億萬的時間和金錢投入英語普及教育中，但沒有語言環境、缺乏應用的動力，如何能踰越這巨大的語言鴻溝？