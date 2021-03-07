仲夏，濃縮了小城四季的良辰美景。此時的西雅圖 郊外天高雲淡，海風撩人。

出城幾里便行駛在一片鄉間，車窗上沿那塊矩形黑灰色玻璃，紫外濾鏡般，純凈著遠方白雪覆蓋的山峰、峰嶺間飄遊的棉雲、以及在雲邊廝磨的小飛機和五彩繽紛的降落傘。

那天的氣象沉著而平靜，這裡是美國 最好的運動跳傘空域之一，天際上時時飄撒幾枚花苞般的降落傘不稀奇不驚罕。稀奇的是，我在第二天的報紙上，發現前一天有人創造了金氏世界紀錄，驚罕的是，紀錄創造者是本地一○三歲的凱瑟琳。

凱瑟琳那喜歡跳傘的兒子一日心血來潮，探問她是否願意試試跳傘？凱瑟琳反問有紀錄可破嗎？確實有紀錄，幾年前，一百歲的澳大利亞婦人創下的。於是這對母子一拍即合上了天，凱瑟琳甩掉輪椅，與職業跳傘員雙人團跳。那一萬英尺高空的驚人一躍，從此改寫了雙人跳歷史。

改寫歷史的美國人很多。二○一六年，四十三歲的盧克也有驚人一躍，一躍來自兩萬五千英尺的高空，驚人在於沒有降落傘的裸跳！加利福尼亞的沙漠邊，迎接他入懷的是小小一方長寬三十米、離地面高約六十米的白網。盧克和夥伴們跳離飛機四十五秒後，陪他一程錄像的夥伴們拉開傘，瞬間升騰，盧克則獨自以每小時一百二十公里的箭速俯衝，射向那張在躍出機艙時無法目視、稍縱即可錯過的接生之網。

兩分鐘後，「自投羅網」的最後幾秒，在愛妻幼兒的注視下、在萬人的屏息中，盧克優美地空中轉身，那是人類征服自己的華麗轉身，以背部重重撞擊了不可重搭的壯士之網。每每看到美國人這種搏命似的創紀錄，都讓我感慨萬千，激動不已！

即便在今年破紀錄的新冠感染和生命消亡的當口，搏命似的創紀錄仍在美國人中繼續。

妻的新同事約翰自加州 赴西雅圖，在別人退休的年齡、醫院新冠高峰時刻，他每日看病人十幾個小時，幾番上下手術台，晚上八、九點仍神采奕奕地給病人打電話分析病情。這樣的節奏不是常規的五天休息一次，而是連幹二十天，回到加州與老伴團聚十天後再重覆。

我實在無法想象這位老醫生如何有這般體力、腦力以及勇氣。在醫生們滴水不漏的日程上，一旦身體不佳，感冒發燒，無人可以頂替。「我覺得這種排班他幹不下來，只有超人可以」，妻感慨。然而半年下來，約翰依舊紅光滿面，樂此不疲地幹著。不知金氏世界紀錄的官員看了作何感想？

翺翔於雪山之巔的凱瑟琳、裸跳於藍天白雲間的盧克、穿著全身防護衣連上二十天班的約翰，他們用行動告訴暗自嘀咕的世人，只要敢於挑戰自己，不可思議之事也能變成事實。