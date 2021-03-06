有些人和事過了很久，但又彷彿歷歷在目。不知不覺老爺離開人世已近四年了。

結婚的第一天，他對我說：「又多一個小女兒來疼了！」彼時他的兩個女兒一個在美國 、一個在英國 ，而他也真的做到了慈父般疼愛我，以致兩位大姊都說笑妒忌我。

老爺對於初為人婦不諳家務的我百般包容，他總是笑瞇瞇說：「不會做家務不要緊，有人做就好！」這個「有人」就是我賢淑能幹的好婆婆，也在全力配合著老爺對我的寵溺。我結婚十幾年了都不曾在廚房「大顯身手」過。

而老爺廚藝了得，一般他親自下廚做的都是很有水準的菜餚，比如釀鯪魚，他會將整條魚的肉完整取出來，加上蠔豉、蝦米、豬肉、冬菇、髮菜剁成肉餅，再將肉餅填滿只剩下魚頭和魚皮的鯪魚，重新砌成一個完整的形狀，再用小火慢煎至兩面金黃，淋上配料完美的芡才大功告成。此魚色香味俱全，光看賣相已讓人垂涎三尺！而他做的廣式煲仔飯也是用瓦煲來做，放上臘肉、臘鴨、瑤柱，那些味道滲透飯焦裡，米粒乾身有嚼勁，讓人連吃幾碗才解饞。

老爺經常自嘲是家裡文化水平最低的人，因為他只接受過小學教育 。但他非常好學，經常看書看報紙。而他的一手好字讓我們望塵莫及，他最喜歡練毛筆字，用一百種不同的字體寫出「壽」和「福」字，裱好再用鏡框鑲好掛在大廳。他也贈送給他的朋友或者他喜歡的醫生，贈者欣然受者開懷。他還很耐心將竹胚削好成一個可以雕刻的模具，精心雕刻上「平安」、「注意防火」、「老而彌堅」等很有意思的標語掛在家裡不同的地方，也是趣味盎然。

有別於一些依賴妻子打點的男人，老爺是個非常獨立的人。他的衣飾都是自己買、自己整理，而由於他的自律，他的身材從沒走過樣，穿起西裝來真是一表人才，全沒有老人家的臃腫姿態。每次出門，老爺必定衣履光鮮，頭髮抹上髮蠟，梳理得整整有條。有時我們周末外出用餐，他也是一絲不茍整理妥當，如赴盛宴般才出門，我女兒總是不忘調侃：「爺爺，我們只是簡單去飲茶，用得著穿得如此隆重嗎？您的頭髮連螞蟻也爬不上了！」

每次出門回家，他必定第一時間將襯衫脫下來洗乾淨，而且晾乾後又用燙斗燙得筆挺，皮鞋也刷得鋥亮照出人影。有時看到他在燙衣服或者擦皮鞋，我的懶筋發作，就會笑嘻嘻走上前：「老爺，可以為我燙一下這件小西裝嗎？」或者：「老爺，麻煩您順便為我擦一下這雙鞋子。」他亳不介意，樂呵呵接過我的任務，為我做得完美無瑕。

平時外子和我出去工作的時候，家裡大小事務均賴老爺和婆婆打點妥當，免了我們的後顧之憂。兩個小孩在他們的精心照料下健康成長。老爺最疼愛我的女兒，最大的心願就是可以看到她大學畢業，可惜在女兒畢業前兩個月，他便撒手人寰。在女兒的畢業典禮，我們帶上他的照片一起見證了女兒的人生一個新里程。當婆婆送上老爺早已準備好的畢業禮物給女兒，女兒哭成了淚人，那一刻大家都百感交集……。

即使老爺一向熱愛運動及養生，最終也沒逃過病魔的折磨，在生命的後期，他曾感嘆：「我真不想離開這個世界！」我對他說：「老爺，人生只是一個過程，我們終會相遇在另一個世界。」而他的墓碑寫著：您的好學及英俊瀟灑永留在我們心中！那是我們全家人的共識。那個喜歡我稱呼「老爺」、總是和顏悅色的老人家帶給我們無盡快樂的回憶。