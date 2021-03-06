閱讀了家園版載文《補車胎》後，我在讚嘆作者嫻熟補胎技藝之餘，想起自己在東北家鄉和到美國 後補換車胎經歷。

在家鄉騎了三十多年自行車，車胎被扎之事發生數十次，原因眾所周知：公路大道、街巷胡同到處有散落的鐵屑、摁釘，玻璃碴子，且愈臨近自行車修理點，上述侵害車胎之物就愈多，使躲閃不及的騎車者深受其害。

無奈，只好到修車點任憑修車人處置。一天傍晚，我騎車快到家時，前車胎癟了，推到街口修車點，客氣地對認識的修車人說：「看看我這車胎是不是扎眼了。」許是長期風吹日曬，也可能天生膚色黝黑，長著凍秋梨一般的黑臉修車人查後告知：「車胎扎進一塊玻璃碴，補五塊。」我現出驚愕：「不是四元嗎？」黑臉人扔過硬邦邦話語：「漲了。」在修車人補胎時，我懇求道：「煩請您再看看別處還有漏氣的地方沒有。」修車人不耐煩回應我：「包準沒事。」

第二天一早，我發現前車胎又癟了。懊惱地把車推到黑臉修車人跟前：「又癟了，昨晚你要給細看一下，一起補上，就不會耽誤我今天上班了。」見修車人沒有回音，我緩和了口氣：「這樣吧，給我換條新車胎，優惠點行不？」黑臉立時瞪起眼睛：「不行，十元錢一條，不換走人」。我憤懣地遞上十元錢，臨走時扔下一句話：「你的心比你的臉還黑。」

至此，我開始嘗試自己補車胎。沒想到第一次補胎竟是那樣狼狽不堪，不管我雙手怎樣用力，就是扒不開外車帶。拿來螺絲刀撬，結果漏氣之處補上了，但螺絲刀撬過的地方卻出現新漏點，氣惱之下，把車推到另外一處修車點。在修車師傅修補時，我在一旁仔細窺視觀看，並在星期日偷著到修車點旁學藝，進而逐漸掌握了補胎技藝。

二○一六年春季，我和妻子旅美。抵達半月，兒子給我買來一輛輕便自行車，我歡喜地連續一星期騎著遊玩觀光 ，之後順路到超市購回一些果蔬。

不料，第八天返回途中，不慎輾上一個帶刺果核，當時沒感覺怎樣，可過了一會兒，前車胎癟了。無奈，只好頂著烈日，馱著物品，推車走了兩里多回到家中。

進入家門，我向兒子詢問：「哪裡有修自行車的？」兒子回答：「沒發現，我到美國八年多，看到當地人都是自己修補車胎。」說完，在網上購買了膠水和膠帶。

第三天，修補材料及工具送到，我連忙展開身手補起車胎；同樣沒有想到，美國自行車外帶竟是如此柔軟富有彈性，我雙手稍微一用力就扒了下來，我用砂紙將漏氣處磨出麻面，塗抹上膠水，貼上了補料。用打氣筒充氣十餘下，自行車前車胎又鼓起來了。我興奮不已，當即騎上奔往超市，購回了一小箱啤酒和一份當日世界日報。

一晃，輕便自行車伴我五年時光，尋常購物出行我都將它作為坐騎。去年小家搬到天普 市不久，新冠病毒開始肆虐蔓延，一天奉命「武裝臉面」到超市購物後，我發現前後車胎均有慢漏氣現象。兒子當即相告：「該更換車胎了。」言罷，再度上網訂購。我詢問：「一對車胎多少錢？」兒子答：「十美元。」兩天後，車胎郵件送上門。我歡喜輕鬆地給半老坐騎換上新車胎。