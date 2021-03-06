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機場打工記

進欣

搬來加州以前，我曾在小城飛機場打工，那是我第一次和一群老美長時間相處 。小機場有三家航空公司：班次較多的US Air Express(當時由Piedmont Airline經營)、聯合UA express和三角洲Delta Express，還有租車部、一家非常小的餐廳，另外有警衛、機場工作人員，總共大約三、四十人而已。

因為敝公司員工最多，所以分擔大部分的工作，像是票務、安檢、登機門和行李托運，輪流到不同崗位。每當有飛機起降，同事就忙著廣播、查票、執行登機、收放行李。由於區域性機場沒有噴射客機，一般是中小型機種螺旋槳起動 (propeller driven)，我們要把行李放到機尾的行李艙。還記得那時最不喜歡搬動高爾夫桿袋，又長又重，我個頭不高，力氣也不大，因此也最不喜歡輪到處理行李。可是美國同事卻喜歡待在後頭挑行李，因為可以不用接觸一些難搞的顧客。

小機場不大，起飛前一小時趕到機場就可以了，就是會有人匆匆忙忙、機艙門關上後才趕到，螺旋槳開始轉動後，機長是不會停止引擎、打開登機門讓遲到的乘客上來的，雖然從登機門看好像距離不遠，但是起飛前有許多前置作業，遲到的話往往只好等下一班飛機。若是去大都市國際機場，光是過海關就要等好久，進去後走長長的通道才到登機門，再上下折騰排隊登機，得三個鐘頭前抵達機場。

和我一起打工的多是年輕人：有來自西維吉尼亞州、有大學剛畢業喜歡旅行的，也有想要飛行福利的媽媽族，還有的就是要待在夏城不再移居的。

和這些年輕人相處也是要學習溝通，他們個性直爽，有話直說。飛機起降前後較忙，中間是空檔，大夥兒聊天開玩笑。因為是輪班上工，不是每次都會遇到同樣的員工，但是閒話傳來傳去，好像也沒什麼秘密。

青年男女情竇初開，誰和誰好上了，我沒心思去追劇本。搬到加州後，聽說有些人戀愛成熟結婚了，也有人搬離小鎮，也收過老同事寄來的新年賀卡。這段機場打工經歷，成了記憶裡難忘的一頁。

機場 西維吉尼亞州 加州

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