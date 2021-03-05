我家二樓有兩個廁所，卻都沒有抽風機，洗完澡後蒸氣瀰漫，連梳妝鏡也罩上厚重水霧。春秋天可開窗驅霧，但冬夏不行，總不能讓室外冷風或熱浪 湧入房內。水氣會損害家具，還有發黴生菌之隱患。

多年來嘗想自裝抽風機，卻難下決心。去年初因疫情 困居在家，反正無所事事，決定立刻付諸行動。我按照廁所面積，在家得寶（Home Depot）購買了兩台相應功率的抽風機和般配的排氣蓋及管道。工程之初進展頗順，因為爬到頂閣樓裝抽風機在我的技能範圍內。我在兩個廁所天花板部位鋸出方形開口，把抽風機穩穩地裝到房梁上，結線後開機試驗，運轉良好，又把紙巾貼在進風口上，紙巾被牢牢吸住，抽風效果也佳。

根據YouTube 相關影片，兩個廁所不能只開一個共享口，因為正在使用的管道排出的水氣會自另一個未使用的管道中偷跑回來，所以必須在屋頂上鑿雙孔。儘管我可憑藉廚房屋頂搭扶梯爬到主房頂，但我有恐高症，要在四十五度角的屋頂斜坡上施工，想想腿肚子就打顫。無奈，抽風機安裝計畫擱淺，淪為半吊子工程。

數月後偶與女兒談起此事，女兒與她的男友戴維商量。戴維願出手相助，但他只同意站在扶梯上幹活，堅持不上主房頂，顯為安全計。為確保屋頂施工有精良裝備，我特地又去家得寶買回電鋸。

去夏一日，女兒與男友開車來履約，他們先從二樓窗口爬到廚房頂上，在屋脊架起一人高扶梯，由女兒扶住扶梯做守護神，戴維爬到扶梯上方，傾斜上身，在一臂之遙處用電鋸開啟圓洞。然後他按教學影片所示，把出氣蓋插入油毛氈下方，用釘子釘牢，再用柏油槍打上柏油，終於陸續裝好兩個並排的排氣蓋。倘用帶點詩意的話描述，倒像是兩朵黑色並蒂蓮了。接下來的收尾活是我所能及，於是我再次爬到頂閣樓裡，仰臥著用排氣管把剛裝好的排氣蓋尾部與抽風機連接起來，抽風機終於安裝竣工，可躋身五星級了。

令人心寬的是，我再不用擔心冬、夏天水氣無處可遁的頭痛問題。常言道，有志者事竟成，關鍵是要有決心，同時又量力而行，既膽大心細，又步步為營。何況當今網路信息充足，只要肯花時間搜索，有些看來辦不到的事，其實能靠自己動手。當然，更重要的是我得到女兒和戴維的大力協助，才事半功倍。真可謂疫情可惡，親情永在。