居家防疫 期間，我們都盡量少出門。最愜意的時刻，就是在後院享受加州 冬日溫暖的陽光。

想起數年前，後院的橘子樹上來了一批不速之客—約八千隻蜜蜂，聲勢浩大，十分嚇人。機靈的女兒馬上聯絡養蜂人邁可。他告知，蜜蜂們應正在分家，此時牠們只會專心保護蜂后及找新家，無暇他顧，所以不用太擔心；但如牠們感到被威脅，也可能有攻擊性。基本上，除非家裡有寵物，或有人對蜜蜂過敏 ，無需做任何事，因牠們數小時或數天内就會自行離去。但我們為安全起見，還是決定花點小錢請邁可來一趟。

邁可詳細解釋。一個數萬隻蜜蜂的巢裡只有一個蜂后、數百隻雄蜂，其牠都是雌性的工蜂。蜂后指揮大局，專司交配，生卵及分家，雄蜂只能交配，但工蜂可就忙了，負責建蜂巢、採蜜釀蜜授花粉、餵幼蟲、防禦敵人……。蜜蜂們有極精密的溝通機制，如果蜂后離開或死亡，極短時間内所有的蜜蜂就會知道，會儘快的產生新的蜂后。我十分好奇，牠們如何決定哪隻能成為蜂后？但邁可表示，至今科學家尚無法解謎。

通常蜂窩變得太擁擠時，老蜂后就會帶著部分的工蜂分家，另覓新巢；剩下的蜜蜂會再培養新的蜂后。這種自然現象叫「蜂擁」（swarming），通常發生在蜜蜂繁殖率最高的春季。

蜂后的尺寸是工蜂的兩倍，在分家前會暫時不吃，讓體型變小，以便飛行。但即使如此，她也飛不遠，得憩息在老巢附近的樹枝上，數千隻蜜蜂簇擁著蜂后保護她。因為出走時蜜蜂們胃裡只儲存了幾天的食物，所以得儘快找到新巢，否則全體將餓死。

數十隻偵察蜂被蜂后派去找新巢。新巢得夠大且隱密，有足夠的陽光，也沒有昆蟲的騷擾。當一隻偵察蜂找到理想地點時，就以跳舞來說服其他的偵察蜂跟去查看。翅膀震動越快，表示對某個地點越滿意。當多數偵察蜂同意了新巢的地點，整個蜂擁就會跟著飛走。

邁可戴上手套，穿了全套防護衣。先噴些氣體，讓蜜蜂們稍安勿躁，再放個有蜂網分隔的大盒在地上，並用力晃動樹枝，讓蜜蜂們掉進大盒内；最後找蜂后。 雖然蜂后的體積較龐大，應很明顯，但要在數千隻蜜蜂堆内找出也非易事。找到後，在她頭上畫個白點識別，暫時將她放到一個特別設計的小盒内，小盒只能讓工蜂進出餵食蜂后，但蜂后無法出來。

邁可將箱子仔細封好後，帶回蜂場養殖。他交代，數小時内還會有少量的蜜蜂在附近飛，這些都是去尋新家的偵察蜂。當牠們看到蜂擁不見了，就會自動飛回老巢。邁可告知，近年來因食安問題，許多人都流行在養蜂場買或租個蜂窩，可隨時吃到最純淨又營養的蜂蜜。

我一向對蜜蜂有如此龐大體系，卻能有條不紊的溝通，組織及分工合作，感到不可思議。這次藉由自家後院的「蜂擁」現象，能一窺大自然生生不息的奧妙，更由經驗豐富的邁可詳細地解説，上了堂有趣的課。