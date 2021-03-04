常聽到有人用菩薩心腸來形容社會上的善心人士，樂善好施、具有慈悲心、發揮愛心和實際的行動關懷、協助弱勢家庭和族群。

前些日子，從家鄉傳來消息，有著菩薩心腸的阿土伯夫婦往生了，聽說附近許多居民依依不捨地傷心流淚，部分送葬的人徘徊在工寮附近不忍離去，令人唏噓不已！

當年我的小學同學秋華，她家就住在河邊附近的村落，我常去她家玩，聽到了許多有關阿土伯夫婦令人尊敬的待人處事態度。

阿土伯和阿菊嫂沒有子女，也沒有工作，住在佛光山附近河床邊的廢棄工寮內，他們將河邊一些沖刷出來的土地開闢出來，種了一些蔬菜、水果，還養了一些雞、鴨、豬等，他們日出而作日落而息，生活簡樸。

早上三點半，聽到佛光山的鐘聲起床，早課是為鄰近周圍十多戶的低收入 家庭和需要關懷照顧的殘障人士做早餐，早餐是地瓜稀飯、饅頭、醬菜、炒蛋，他們忙完後才吃早餐。接著準備午餐，除了自家栽種的蔬菜、市場撿拾回來的剩菜、自己養殖的雞鴨之外，偶爾還有將豬賣給屠戶後換來的豬肉。他們每天辛勤而愉快地散播人間無私的大愛。

他們的義行數十年如一日，不論颳風、下雨甚至生病都沒有間斷，曾經有人問：「你們每天這麼操勞，不覺得辛苦嗎？」夫妻倆相視一笑：「平時工作雖然忙碌，心情卻是輕鬆愉快、平靜的，生活平淡但很充實」。

阿土伯夫婦都是土石流沖毀家園後，家中唯一的倖存者，兩人同在孤兒院長大，相知相惜，高中畢業進入職場，不幸阿菊染上腹膜炎，需要開刀，承蒙善心人士的救助，才度過難關，心中除了感激之外，深感貧窮的痛苦和悲哀，他們發願，以後將竭盡所能幫助身邊在生活上有需要的族群。

他們在阿土伯退伍後結婚，婚後，他們希望能幫助弱勢族群，可是他們沒有財產也沒有經濟能力，因此想到利用附近一些經過河水沖刷形成的土地，兩人寄居在河邊廢棄的工寮内，開始種菜、養豬，除了自身可以存活，還方便就近照顧附近的低收入戶。

慢慢地，附近的居民們開始收到愛心的早、午餐，過年時老人和孩子們還會收到阿土伯送來的衣物、鞋襪和棉被，讓那些被社會遺忘的畸零人，生活上得到最基本的溫飽。

時光荏苒，五十多年的歲月很快就過去了，有一天，鄰居們沒有看到他們的身影，前往他們居住的破舊工寮察看，門是鎖上的，不過很輕易就被打開了，進到屋內，發現夫妻兩人已沒有生命跡象，環顧四周的情景，讓人忍不住落淚，家中僅有簡單的家具，身上穿的是打了補釘的衣服，破舊床上的被褥非常單薄，那幾天正遇上霸王級寒流過境，兩位年老體衰的古稀老人可能是活活凍死的。

他們的故事經過報導，地方人士感念他們的善行義舉，捐了兩副棺木，後來發現他們沒有存款，家裡也沒有值錢的東西，就代辦了喪葬事宜，遺體火化後，周遭眾人無不雙手合十，心中默禱，願這兩位「人間菩薩」在天之靈安息吧！