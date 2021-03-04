人間菩薩
常聽到有人用菩薩心腸來形容社會上的善心人士，樂善好施、具有慈悲心、發揮愛心和實際的行動關懷、協助弱勢家庭和族群。
前些日子，從家鄉傳來消息，有著菩薩心腸的阿土伯夫婦往生了，聽說附近許多居民依依不捨地傷心流淚，部分送葬的人徘徊在工寮附近不忍離去，令人唏噓不已！
當年我的小學同學秋華，她家就住在河邊附近的村落，我常去她家玩，聽到了許多有關阿土伯夫婦令人尊敬的待人處事態度。
阿土伯和阿菊嫂沒有子女，也沒有工作，住在佛光山附近河床邊的廢棄工寮內，他們將河邊一些沖刷出來的土地開闢出來，種了一些蔬菜、水果，還養了一些雞、鴨、豬等，他們日出而作日落而息，生活簡樸。
早上三點半，聽到佛光山的鐘聲起床，早課是為鄰近周圍十多戶的低收入家庭和需要關懷照顧的殘障人士做早餐，早餐是地瓜稀飯、饅頭、醬菜、炒蛋，他們忙完後才吃早餐。接著準備午餐，除了自家栽種的蔬菜、市場撿拾回來的剩菜、自己養殖的雞鴨之外，偶爾還有將豬賣給屠戶後換來的豬肉。他們每天辛勤而愉快地散播人間無私的大愛。
他們的義行數十年如一日，不論颳風、下雨甚至生病都沒有間斷，曾經有人問：「你們每天這麼操勞，不覺得辛苦嗎？」夫妻倆相視一笑：「平時工作雖然忙碌，心情卻是輕鬆愉快、平靜的，生活平淡但很充實」。
阿土伯夫婦都是土石流沖毀家園後，家中唯一的倖存者，兩人同在孤兒院長大，相知相惜，高中畢業進入職場，不幸阿菊染上腹膜炎，需要開刀，承蒙善心人士的救助，才度過難關，心中除了感激之外，深感貧窮的痛苦和悲哀，他們發願，以後將竭盡所能幫助身邊在生活上有需要的族群。
他們在阿土伯退伍後結婚，婚後，他們希望能幫助弱勢族群，可是他們沒有財產也沒有經濟能力，因此想到利用附近一些經過河水沖刷形成的土地，兩人寄居在河邊廢棄的工寮内，開始種菜、養豬，除了自身可以存活，還方便就近照顧附近的低收入戶。
慢慢地，附近的居民們開始收到愛心的早、午餐，過年時老人和孩子們還會收到阿土伯送來的衣物、鞋襪和棉被，讓那些被社會遺忘的畸零人，生活上得到最基本的溫飽。
時光荏苒，五十多年的歲月很快就過去了，有一天，鄰居們沒有看到他們的身影，前往他們居住的破舊工寮察看，門是鎖上的，不過很輕易就被打開了，進到屋內，發現夫妻兩人已沒有生命跡象，環顧四周的情景，讓人忍不住落淚，家中僅有簡單的家具，身上穿的是打了補釘的衣服，破舊床上的被褥非常單薄，那幾天正遇上霸王級寒流過境，兩位年老體衰的古稀老人可能是活活凍死的。
他們的故事經過報導，地方人士感念他們的善行義舉，捐了兩副棺木，後來發現他們沒有存款，家裡也沒有值錢的東西，就代辦了喪葬事宜，遺體火化後，周遭眾人無不雙手合十，心中默禱，願這兩位「人間菩薩」在天之靈安息吧！
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寂寞的長椅
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