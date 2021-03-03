今年冬天，老是覺得家裡的暖爐有點不對勁，可是又說不出哪裡有毛病。有時暖氣機吹熱風，尚未到達設定的溫度，就停機；有時則不會。我擔心技工來了，暖爐表現正常，不知要怎辦。

這個暖爐是我三十五年前搬進這房子後的第二個。第一個是高效率的機種，那時還很少人用，技術也不太成熟。果然十年後，暖爐裡的吸風機壞掉，修理工人抱怨：「吸風機僅是個馬達，是極為耐用之物，哪裡有壞掉之理？」二十年後，這台機器報廢，我換了個第二代暖爐，仍是高效率，但技術卻成熟多了，進出氣管，由四寸減至三寸，我對新機器的信心也因而提高。用了十五年，從來沒毛病。

那次氣象預報說，大風雪星期日晚將至，我趕緊找工人來看。我的工人要客戶留言，次日他再打回。第二天晚上，因他沒回話，我再打去才被家屬告知他去年秋天去世。照顧我暖爐三十五年的工人突然走了，我悵然若失。這樣一折騰，等我找到朋友介紹的暖氣工，已經星期五。工人說他們太忙，有些顧客沒有暖氣，情況危急，我還有暖氣，可以等到下星期。

那次大風雪從星期日晚開始，到下星期二下午結束，有兩天之久。星期六早上開始，我仔細觀察，發現暖爐每吹十五分鐘就停機，要休息四十五分鐘才能再吹。大雪前，室外溫度甚低，暖爐僅吹十五分鐘，難以維持室内溫度。我每天早上起來第一件事就是看樓下的溫度，第一天六十四度，尚可；第二天五十九度，我的心情也跟著下沉；第三天回到六十一度，我才略為寬心。如果開始大雪，房内的溫度還在掉，外頭的救兵沒法來，想起來相當恐怖。

大雪天，我上網去研究修理暖爐的方法，如果燒一下瓦斯就停機，大概是「火焰傳感棒」（flame sensor）需要擦拭。因為瓦斯一點火，暖爐要確定點著有火焰，如果沒有，必須立即把瓦斯關掉，以策安全。傳感棒髒了，可能導致關機。

幾天來，我發現暖爐吹氣十五分鐘似乎穩定，下大雪時室外氣溫略略回升，房子内的溫度可以穩住在六十度左右，沒出亂子。

雪停後的星期三早上，暖氣工終於來了，發現暖爐的排水管阻塞。原來高效率的暖爐，必須把廢氣裡的水氣凝結出來，才能排出，水管阻塞，暖爐只能停機才不會繼續產生水，工人把水管清乾淨就修好了。暖氣工說如果火焰傳感棒不行，暖爐很快會熄火，根本燒不到十五分鐘，顯然教學錄影帶比不上真正的工人。

我問是否每年要找人來做暖爐的維護，他答得有技巧：「至少今年不必」，因為他已經幫我做了，連傳感棒也擦拭乾淨。

暖爐修好，沒換零件，代表機器還行，今年冬天可以安心了。