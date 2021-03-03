今年冬天紐約 下第二場大雪時，孩子歡呼雀躍，放雪假啦！

還沒來紐約時，朋友提醒我簽租約時一定要規定誰鏟雪，如果沒及時鏟雪，造成路人滑倒摔傷，是要賠償的。這麼一說我就明白了，各人自掃門前雪，在中國的語境下，是慎獨，在美國，是責任。

我們在紐約的第一個冬天，第一場雪，一步邁出去，深到我的膝蓋，孩子連著放三天雪假，這是中國沒有的假期。雖然合同裡約定過，鏟雪是房東 的責任，隔窗發現房東太太孤軍奮戰，我們是如何也坐不住的。兩個媽媽帶著三個孩子揮動雪鏟，不一會兒滿頭大汗，鏟出門口的台階來，再一步步向外推進。因為我沒有高筒雪地靴，雪沫子直接灌進鞋裡，腳脖子陣陣刺痛。好在幹活讓人血液循環加快，很快就不覺得冷，開始出汗。

鏟到後院，發現道路好長啊，透過窗戶，分明看到男房東在書房玩手機，這是什麼情況？我以為他坐火車上班了呢。從開始的輕鬆，到力不從心，孩子們累了，漸漸消極怠工，兩個媽用好吃好喝的來鼓舞士氣，自己也在竭盡全力，女人和孩子的力氣實在有限，鏟完雪，我們都累壞了。

那一年的聖誕節，住朋友家趕上第二場雪，我們一齊動手鏟雪。朋友做示範，先豎起雪鏟，像切蛋糕一樣豎切，然後貼著地平推，一大塊雪蛋糕留在雪鏟上，拉著雪鏟往前，到綠地的位置，揚雪鏟的把，往前送一下，雪蛋糕一下子送出去老遠，給花園綠地當雪棉被了。掌握這個竅門，鏟雪是水準作業，腰不吃力，感覺很輕鬆。大家說笑著，跟孩子們一起堆雪人，胡蘿蔔當紅嘴，給雪人戴上紅帽子和圍巾，聖誕卡片像搬到花園裡，真好玩。

第二年，我們搬的房子在十字路口，公共走道是個大L形。雪剛停我們就動手，兒子發現推著雪鏟筆直地往前，好像給花園理髮，一下子就推出一條線，這把他樂壞了，飛快地推直線，不到十分鐘，行人道就暢通了，接著開闢第二戰場，清理車道。我驚訝兒子的能幹，原來在他們眼裡什麼都好玩，鏟雪也是玩兒。

去年我們搬到公寓，有宿管鏟雪。第一場大雪，足足下了一天一夜，我不由得替宿管捏一把汗。凌晨樓下有動靜，宿管推著機器，不到半小時把人行道鏟得一乾二淨，真神！自家車停在街邊，把車身的雪掃乾淨就完事了，搖身一變，我成了大雪的旁觀者。

鏟雪車轟隆隆地開來，馬路中間的雪被鏟走，雪鏟兩側翻起雪浪推向街邊，給沿街的車築起一道雪堤，這下完了，我們必須動手把汽車刨出來。原來公家機械化，手動鏟雪是私人的必修課。

我借了宿管的雪鏟把車刨出來，渾身大汗，像跑了五千米。回到家，趕緊上網訂購雪鏟。第二場大雪剛停，我快快去把自己的車刨出來，以為萬事大吉，結果早上發現，鏟雪車無情地把雪推向沿街的車，昨天的努力全泡湯。

兒子笑我做無用功，我總結一下，等鏟雪車把主幹道鏟完，再刨車，就不用費兩次力氣了。人啊，真是活到老學到老。

在鏟雪中端詳我們的城市，春有百花秋有月 ，夏有涼風冬有雪 ，若無疫情 掛心頭，便是人間好紐約。期待疫情結束，紐約繁華依舊。