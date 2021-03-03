只要在紐約住過一段時間的人，幾乎對義大利 的食物都不會陌生，至於流傳更廣的披薩(Pizza)、大蒜麵包、各形各狀的義大利麵(Pasta)，也早已成為普及世界的大眾食物；然而相對於一般人喜愛義大利食物的同時，是否也知道這些食物在義大利的正確吃法 ? 兩者之間著實存在很大的距離。

以在美國 的普通義式餐館為例，肉丸義大利麵(Meatball Spaghetti)和披薩經常都是菜單內的主食；大圓的披薩餅上有許多配料，分量也足可供多人取食，這和在義大利通常一人獨點一份、不作興與人分食的習慣大相逕庭；另外不同之處是，義大利人即使吃披薩也要用上刀叉，絕少見到有人會直接以手抓食。在義大利本土而言，Meatball和Spaghetti是必須要分開點的，絕對沒有混為一盤之說；而Spaghetti多被視為一種前菜，不能與歸為主食的Meatball相提並論。

許多美國人吃生菜沙拉愛沾義大利醬(Italian Dressing)，而義大利人吃生菜一般是什麼也不沾，頂多就是淋少許的橄欖油；美國人喝咖啡 喜歡坐著慢慢品嚐，義大利人喝咖啡總愛站著一飲而盡，隨後就立即揚長而去；在美國的人習慣呼朋引伴，結伙上酒吧飲酒作樂，但在義大利境內，任何小咖啡館都能點酒，而且獨來獨往之人很多，也很快就能和周邊打成一片，順理成章交上朋友。

不論任何時候，只要在美國的餐廳一落座，侍者就立刻會送上一籃麵包，佐有新鮮的黃油，或自家調配的沾醬；在義大利，不但沒有不請自來的麵包，並且多半不會有搭配的黃油。而「酒」永遠都是義大利餐桌上的主角，講究得甚至每上一道菜，就會配飲一種不同的酒，一頓飯吃將下來，往往是酒杯比碗盤還要多。義大利人晚餐的時間一般是在九點左右，而大部分的餐廳不到晚上七點是不開門的，這也是另一個和美國截然不同的飲食習慣。

新冠疫情阻擋了先生與我的旅行計畫，卻減少不了我對義大利的思念之情。我時時念著在質樸無華的小鎮裡，那整潔又明亮的街道，那厚重堅實的古建築，那有渾厚鐘聲的老教堂，那精緻溫馨的餐室和咖啡館以及那四處熱誠並友善的陌生人。有朝一日當能再見面的那一刻，不知道自己是否會流下喜悅的眼淚？