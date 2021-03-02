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湖濱「溜」冬妍

張貴美
圖/張貴美
圖/張貴美

第二度因疫情自動禁足在家，不能出去球場打乒乓，只有恢復到社區湖邊步道快走健身。往日一人踽踽獨行，實在有點無聊，這回長鏡頭傻瓜機與手機隨侍身側，雙眼不太規矩地「尋風溜動景」，那些白灰鷺鷥、大雁野鴨、海貍鼠，甚至於烏龜、小麻雀，都能眼溜溜快手腳地獵入鏡頭。

湖邊夏日的豐茂水草，冬日裡已被剷除，好像大鬍子被刮乾淨，露出湖濱清爽無遮的不同面貌，湖面好像變大變寬了。第一組映入眼簾的是幾個月不見的海貍鼠，牠們的體型更為碩大驚人；小鴨也多了幾隻，看來牠們的父母沒有懈怠，還努力增產回報社區。群鴨與碩鼠混雜同游，沒見著大欺小，倒是見到種族融合自在，悠遊湖中嬉戲追逐的怡然景致。

德州是許多鳥類的冬日度假勝地，前陣子來此過冬的雁群，偶爾會高空掠過，往更南的德州海邊溼地飛去。有一天突然見到四隻大雁在湖上低空來回飛翔，不知他們是想來此過冬的候鳥？還是新遷居而來，想在這安寧的社區湖濱覓一席之地？兩隻長年駐紮於此的白鷺鷥，夏日炎炎時老是各自覓食，冬日竟然能看到他們形影不離地雙宿雙飛，更難得的是，一小時內既拍到四隻大雁在湖面上空翻飛，也拍到鷺鷥夫婦低空飛掠水面的難得鏡頭，這天的隨意漫步眼福不小，收穫相當豐饒。

老天爺給了好幾天陰霾的臉色，心情也跟著沉甸甸地，但仍堅持著天天漫步湖畔。有一天它終於偶露笑臉，帶來日暖風輕，有那麼一刻間，湖色相映藍空，賞心悅目，令我滿眼沉醉在無邊無盡的湛藍裡。

不經意地斜瞄一眼，但見小橋底下特意種植、看似有點像劍蘭的一地斜坡，綠意仍盎然，小橋流水鴨群嘎嘎聲中，一株小小不知名的秋紅醒目地挺立草叢中，真個是「微風輕搖倩影現，三兩小枝滿紅葉，萬綠叢中一點紅，深秋餘豔嚴冬戀」。隔天再現陰濕，但仍興匆匆的二度造訪我那深冬裡的「秋顏美人」，卻正見除草工人手中已拿著連根拔起，那令我心醉的一抹秋紅，啊！心痛不已。

湖邊散步兩星期，唯一沒有再次見著的是那群上百隻的大小烏龜。牠們怎麼了？是陰霾的天氣令牠們避居他鄉？還是冷颼颼的寒風讓牠們深沉水中？

太陽終於再次露出它的大圓臉，還是個不帶寒風的冬日暖陽，但見兩岸湖畔一個個小小的烏龜都在拉長了脖子抬頭仰望，有的三五成群，有的十隻八隻全都露臉了。噢！原來老朋友們仍在，前些日子只是身在此湖中，湖深不知處。

還有件令我欣喜的事，是前幾天才發現有第三隻白鷺鷥出現，不知道是有朋自遠方來，還是小鷺鷥已長大，這次的湖濱巡禮更驚喜發現，白鷺鷥呼朋引伴，竟然有六隻了！眼溜湖畔賞心悅目，白羽紅嘴細長腳，翻飛嬉戲低翱翔，心情更加開朗，思路更加清明了。

湖濱步道溜冬妍，喜見老友來相見，寄居湖中小動物，藍空翻飛群鳥現，橋岸殘存深秋紅，心曠神怡波影瀲，相機手機常相隨，健行獵鏡兩相薦。原來往日膩了的踽踽獨行，可以因心態改變而有了另一番驚喜，這不正是只要不墨守成規，自有另一方海闊天空！

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