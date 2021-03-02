幾個月前，我家公寓的附近不斷地傳來尖叫、撕打、還有痛苦的呻吟聲，周圍鄰居被吵得無法休息，原來是同一樓層某個公寓裡的母女倆在爭吵。原本以為她們只是吵吵架，過一段時間會和好，沒想到她們不斷地吵鬧，或白天，或晚上，或半夜三更，越來越激烈。

隔壁的鄰居、樓上樓下的住戶，都被她們吵得無法休息。鄰居們在無奈之下，只好報警。警察 來了，敲門勸解。但是沒過幾天，母女倆再次爭吵，她們從家裡撕打到走廊，又從走廊撕打到地下車庫，在地下車庫來回追打。

有幾次我經過那個公寓，聽到女孩大聲尖叫，公寓裡傳來了鍋碗瓢盆擊打的聲音，只聽到母親痛苦地對女孩說：「妳為什麽這樣對我？妳為什麼這樣對我？」

經過多方打聽，我了解到，那個女孩大學畢業後一直找不到工作，心理健康產生了問題，精神越來越不正常，經常和母親吵架。後來，女孩的母親不得不搬出家，睡在地下車庫裡，實在可憐。有時候母親回公寓，母女倆再次爭吵，撕打聲和尖叫聲再次傳遍了整個樓層。

有一天下午，煤氣公司的工作人員在走廊裡走來走去，要求所有住戶把煤氣關了。走廊裡充滿了濃濃的煤氣味，經過調查，才知道又是那對母女在鬧事。女兒把煤氣閥門全部打開，企圖自殺，母親拗不過她，只好把公寓門打開，彼時煤氣布滿了整個樓層。後來警察來了，把女孩帶走，送進精神病院隔離幾天。

這個女孩的心理疾病應該是egocentric（以自我為中心），這種人往往只考慮自己，而不懂得體諒別人的感受。在受到挫折後會認為自己是世界上最不幸的人；她們會指責家人或身邊人，很悲觀地看待困難和挫折，她們在自己畫定的圈子裡打轉，走不出痛苦的死胡同。如果她們了解這個世界上有很多人過著不幸的生活，她們就不會那麽痛苦了。

在聖誕夜的晚上，我精心挑選了幾本書，一本聖經，兩本個人見證。其中一本書是關於一個醫生從中國到美國 的奮鬥史，以及他事業成功後收養了很多孤兒，把這些孤兒撫養成人的幸福人生。我把這幾本書包裝好，放在一個漂亮的袋子裡，悄悄地放在那個公寓的門口。我希望那個女孩看了這幾本書後受到啟迪，思想可以發生轉變。

果然，幾個星期過去了，再也聽不到撕打聲和尖叫聲了，一切安靜和諧。有一次，我在路上遇到那個女孩，只見她昂首闊步，表情安詳，迎著陽光向前走。我心裡默默祈禱，希望她走出心裡的陰霾，讓陽光普照她的人生。從此以後，我們的樓層再也聽不到那對母女的吵架聲了。

在遇到困難或挫折的時候，我們要學會用正面而客觀的態度，那麼所經歷的痛苦在轉瞬之間，從黑暗變成光明。這是我送過的最好的聖誕節 禮物了。