我的兩個孫子都是在美國 出生，而且他們的母親是韓裔 ，不會講中文，當大孫子出生時，我和兒子商量，要幫孫子取個正式的中文名，我跟兒子說 ：「英文名字你們來取，中文名字我來負責。」兒子和媳婦也都同意了。

在美國雖然不用中文名字報戶口，一般在社交場合也很少會叫中文名，但是取中文名，我有我的堅持。我的用意很簡單，沒有正式的中文名，看起來就不像是一個中國人，而且也無法用漢字寫入家譜裡，在中文家譜只寫英文名字總是怪怪的，看起來很不搭調。兒子同意我的看法，韓裔媳婦也很認同。

大孫子今年九歲，他的英文名Max是他出生前就由他父母親取好的，我在考量中文筆畫和考慮接近英文讀音，給他取名為「美賜」，突顯他在美國出生、美國所賜之意。小孫子剛滿六歲，他的英文名字Milo也是他父母在知道他的性別後就先取好的，我也依照前述的原則，幫他取中文名為「美樂」，他剛出生時眼睛好大、好亮，取其美麗又快樂之意。兩個人都是「美」字輩，名字排在一起看起來就知道是兄弟。

說起中國人一定要有中文名，其實，現在在美國也興起了取一個正式的中文名來拉近族裔間的距離。像美國新任的副總統卡瑪拉哈里斯(Kamala Harris)，她的正式中文名是「賀錦麗」，是她舊金山一位華人好友的父親幫她取的，她那時候要競選加州檢察總長，有個中文名方便爭取華裔 選票。後來她競選加州聯邦參議員時，我還誤以為她是華裔而投票給她，其實她是非洲裔父親和印度裔母親所生，但因有個中文名而得利，因為中文媒體都以她的正式中文名報導她的新聞。在美國的一些知名漢學家，也都取有正式的中文名。

除了取個中文名，我和兒子也很堅持要他們學中文。大孫子上小學一年級時，我兒子幫他找了一間有開中文課的公立小學，他們班上二十幾位同學，並不全是華裔，也有其他族裔，有黑人小孩，也有白人小孩。他們除了學講和寫中文外，也教他們唱中文童謠和用中文表演，當然老師都是華人。

小孫子三歲多剛學講話時，他爸爸要教他也講中文，那時候他還蠻抗拒的，剛開始不肯學。等他英文講得比較流利時，他還會反問他爸爸說 :「為什麼我要學中文?」後來他看到哥哥都乖乖學中文，而且每次到爺爺家都要講中文，才慢慢接受，也開始肯學講和學寫中文。現在在他們家，我兒子都會安排他們每星期有學寫中文的時間，必須完成了才能去玩。

當爺爺的我，當然很高興孫子們願意學中文，也盡可能提供幫助。在新冠肺炎發生以前，我常常找機會教他們讀中文童書，寫中文字，尤其是寫他們自己的中文名字。後來發布居家禁足令後，都快一年沒有辦法教他們了，還好我兒子很堅持，兩個孫子能繼續學寫中文，而且都寫得很工整，很像樣，讓我感到很欣慰。