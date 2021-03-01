圖/孟悟

雖然宅在家，依然可以看舊照片寫文字，給自己舊地重遊的機會。

還沒去杜拜，朋友就告訴我，到了杜拜一定要去沙漠衝沙(Desert safari）。我在杜拜下榻的酒店有這個項目。但是因為倒時差，我無法當早起的鳥兒，錯過了班車。前台經理說，睡眠是幸福，快樂就好。

後來我在阿布扎比碼頭跟幾個人拼車去沙漠。司機一襲白袍飄飄，笑容明朗陽光。司機名叫紮客，生在阿聯酋，他的祖父來自印度，紮客只有綠卡 ，沒有國籍。我問，移民的第三代還沒有國籍？紮客一臉平和說，沒有國籍他也很感恩，他們全家都在為阿聯酋皇室工作，從事房地產 相關項目，當導遊只是他的兼職工作。我說，快樂就好，跟國籍沒有關係。

車在高速路上奔馳，阿布扎比的城市風景漸行漸遠，遠成了天邊的一抹水彩畫。不覺之間，黃沙綿綿，視野裡出現一小片野樹林。車隊行到了沙漠營地，在衝沙之前要換輪胎，我看見好幾個白袍司機，在出發前雙膝跪地，手扶車輪祈禱，其虔誠讓人感動。紮客對我說，時刻向真主祈禱，真主會保佑我們平安。

越野車向沙丘奔馳而去，忽上忽下，忽左忽右，黃沙滾滾撲向車窗，視野一下就沒了！而車還在沙海中起伏跌宕。車上傳來一陣陣歡笑和尖叫，我笑不出來，身體內翻江倒海。

夕陽西下，黃沙如金，浩瀚遼闊的沙漠，蒼茫而輝煌，讓人心生天地悠悠的愴然和傷感。人在沙漠上行走，背景是金色的沙丘，沙丘如海浪一樣起伏，恍惚是生命的軌跡。拍完照後，紮客帶我們到一個駱駝養殖場，那裡的駱駝都是精心培育，成年後參加比賽掙大錢，貴的標價百萬美元 。小孩子們嚷著要騎駱駝，紮客說，只有回到營地才能騎駱駝。

營地的駱駝戴了口罩，防駱駝暴躁時朝客人亂吐口水。管理人員一聲喊，駱駝聽令跪了下來，眾人紛紛騎上去。駱駝載我前行，但牠左搖右晃，想把我掀翻下去，我只能拚命地拉緊韁繩。我理解牠的憤怒，日復一日地載客、下跪、起身、前行，身體的疼痛無法表達，更沒有機會改變命運。我們此生為人，縱然苦其心志，勞其筋骨，但是心有希望，有希望就有幸福。

沙漠營地的建築有些類似四合院，四面都是房子，中間一塊大空地，搭建了舞台，四周是琳瑯滿目的波斯地毯，等表演開始的時候，遊客可以坐在地毯上邊吃邊看。東邊的房子有一排水煙和長椅，誰都可以躺下去吸幾口。南邊的房子有漢娜手繪服務，姑娘們在客人手臂上畫風情圖案。

我喜歡營地裡的椰棗，清香可口，甜軟細膩。長桌上，阿拉伯美食繽紛誘人，濃香四溢，總算吃到了正宗的Hummus（中東豆泥醬），伴著脆爽的煎餅、鮮香的羊肉串、酥嫩的炸丸子，唇齒間奏響了美味的交響。

美食滋潤了舌尖，眼睛和耳朵也在享受盛宴。悠長的音樂響了，節奏越來越歡快，鼓聲越來越密集，肚皮舞女郎一襲紅紗，搖曳著豔姿，在夜色中縱情綻放。那份風情萬千，把男人女人都帶進了迷幻的世界。台下的穆斯林女郎黑袍罩身，安寧沉靜；台上的肚皮舞女郎，妖嬈性感。一靜一動的兩類女人，都是這個國家的女人，文化的豐富多彩，生活的多種選擇，快樂就好。