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加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

小鎮情懷

李麗珠

近十年裡，先生與我經常往返歐洲，特別是位在義大利北方，馬焦雷湖（Lake Maggiore）邊上的幾處小鎮，總是我們來回多次，也從不感厭倦的地方。

初到阿羅納（Arona）的那一年，正是初暖花香的四月天，才跨出這個距米蘭五十分鐘的小站，一望無際的大湖就近在眼前；只見那連天的湖水清澈碧綠，岸邊奇岩怪石嶙峋，偶有幾隻白鵝嬉戲其間，和遠方的渡輪遙相呼應；此時陽光乍現，輝照著對岸山頂上的古堡，映出滿眼的金色閃耀。我們輕輕踩在沿湖的青石路上，深恐自己沾滿塵俗的腳步，打破了四周的祥和與寧靜；但當見到近身隨風揚起的小草，和樹尖上那剛冒出的嫩芽時，我們卻又使勁地大口呼吸，只想把身旁這片清香和翠綠，盡數一次納入胸懷。

不遠處五顏六色高懸的小花傘，很快就把我們引進了阿羅納的古巷弄。古巷弄蜿蜒又曲折，窄小不容車行，但街道卻整齊有序，店面都質樸而細緻，此刻空氣裡透著微雨過後的清新，街面也被照得更加光潔明亮。我們曾幾度走過古老的教堂，在石階上靜聽著渾厚的鐘聲；我們也曾駐足在厚重的小樓牆邊，想從斑駁中尋覓歷史的痕跡；而每在與紅麈男女擦身而過的當下，我們也有那瞬間緣起緣落的悵惘。就在走走停停的不經意間，飄然而至的咖啡香引著我們進了室內，先暫且歇個腿吧，休息也是為了走更長遠的路。

火車由阿羅納繼續向前行，不消十分鐘光景，馬焦雷湖的另一個湖邊小鎮斯特雷薩（Stresa）翩然已在視線之內，這裡不但曾經是年少海明威（Ernest Hemingway）療養戰傷、泛舟垂釣並臨湖寫作的地方，也是長久以來每當春夏時分，瑞士與德國人所最屬意的休閒古鎮。

幾乎所有的房間都臨窗面湖，連同小樓上下的一片花團錦簇，是斯特雷薩各個旅館一致特有的景觀。我們不止一次跨足在視野開闊的陽台上，遙望遠方阿爾卑斯山頭的千年積雪，並細數著湖面上的泛舟點點，加上那渡輪駛過處所激起的水花，不知何時已把痕跡印在了我們心底深處。

又是新的一年了，因疫情被迫宅家的日子總是千篇一律，更增添了我對義大利小鎮的諸多懷念。望著經常變換中的日月星辰，心中卻只有那永遠相同的問候；天地是否可代我傳達無盡的牽掛，並為我捎回小鎮無恙的消息？

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