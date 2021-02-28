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1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

血光之災

梁蘭蓁

前一陣南加州天氣寒冷，陰雨不斷，後來終於放晴，我出去慢走。當我在門外的台階上彎腰低頭繫鞋帶時，腳突然滑下台階，我沒站穏就往前衝跌下去，左小腿碰撞到花壇磚頭的尖角，一瞬間劇痛不已，我看到小腿有像姆指那麼長的一片傷口已經皮肉分離，血流不停，我趕快回到屋內找出紗布棉花和消炎藥膏，快速地把小腿像是步兵打綁腿一樣，緊緊包紮起來，看起來十分牢固，我很慶幸自己能夠處變不驚。

折騰完，我打電話給當護理師的大姊，大姊聽完我的劇痛不已之後，問我什麼時候打的破傷風預防針？然後叫我把繃帶解開，用手機把傷口拍攝傳給她。我打開繃帶，沒想到裡面還在慢慢滲著血。大姊看了，告訴我這個創傷面積太大，得趕快去急診室，我還老神在在地告訴她，我不想去急診室，要是病人太多，搞不好還會被感染到新冠肺炎才划不來呢！

大姊怪我都皮開肉裂了還擔心感染肺炎。後來我打電話给醫生，診所說今天已經額滿了，我只好到急診室去。當我開車到離家最近的醫院時，發現偌大的停車場已經搭滿野戰帳棚，當做臨時病房觀察室，表示這個醫院的新冠病人很多，連病房都不夠用了。這個情況不妙，我只好繼續開車到我以前辦公室附近的醫院去掛急診。

幸好這個醫院井井有條，急診室外面分成兩個特殊通道，把有感冒症狀的人和其他的病人分開。護士看到我的腳還在滲血，拿下我的健保卡和身分證，立刻掛號完畢，把我送到急診室的病房去躺著。

過不久，一批醫生護士走進來，原來今天有位學生級別的醫生助理在急診室實習，主治醫師是位老白人醫生，學生級的助理是位年輕的華人，醫生向我把大家都介紹一遍之後，就問學生他打算怎麼治療？那位學生助理說創傷太大，需要縫合，老醫生同意後他們就準備動手了。我心裡實在不想當學生助理練習縫合的白老鼠，但是又覺得總得讓年輕人有實際動手的機會，只好聽他們擺布了。

正在這時候，小兒子已經聞訊趕到了，我請他告訴我縫合的進度，兒子說他看到我皮開肉綻的情景已經感同身受的替我叫疼了，在看我打麻藥針的時候，更叫他如坐針氈。我緊緊抓住兒子的手來壯膽，想到兒子小時候去牙醫那裡拔牙，我得坐在他旁邊抓住他的手安撫他，如今是兒子反過來撫慰我了，不由得感到溫暖。縫完後醫生說一共縫了十二針，以後會有一道疤痕，反正我現在是老奶奶了，破壞觀瞻也無所謂。

自從美國開始有疫情後，因為怕感染，大家都不敢去急診室。我這次去了才知道醫院都有詳細的防疫措施，在進急診室以前就拉開安全距離，候診室也不像以前那樣大家坐在一起，而是分散得很遠，並盡快把病患送到單獨病房去，更加安全。幸好我沒有因為怕感染而不去掛急診，否則以我這麼大的深度創傷，光靠自己土法煉鋼的應付，後果不堪設想。

回家後大姊打電話來提醒我，不要忘了我已經是老人了，一舉一動都得小心謹慎。真是天有不測風雲 ，人有旦夕禍福，沒想到低頭繫個鞋帶會惹出這麼嚴重的血光之災。

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