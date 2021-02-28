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買外賣 分份憂

馬良驥

去年三月，疫情在我們住的長島蔓延，沒幾天，我所在社區就實施了類似封城的措施，學校停課，工廠停工，餐館停止堂食。

星期六周末，女婿照約定去買外賣回來當晚餐。回來後卻見他眉頭不展，幾分憂慮，他說他常去買外賣的這家餐館生意實在差，先前逢周末館門前買外賣的排隊，這天卻沒見到其他人，雖說不用排隊回來快，他卻憂心這餐館生意這麼差，可怎麼辦。

我和內人原住法拉盛，來長島女兒家幫帶剛出生的外孫女。女婿女兒都在公司上班，也因工作累，常叫外賣。我們來了後，要長期住下幫帶孩子。我們向來節儉，平時都要求他們多自己做飯，一則省錢，一餐外賣頂幾天的菜錢，二則外賣味重油鹽多，稍不利健康。我們和女兒女婿約定，每個月有兩個周末可叫外賣，讓他們解解饞。來美我做過幾年廚師，燒的飯菜女兒女婿也中意。

為餐館發愁的女兒女婿和我們商量，每月能否多買幾次外賣，這周邊的餐館他們平時常光顧，彼此熟悉地像朋友，疫情來餐館難維持，我們多幫襯點，也許作用不大，但就盡點心吧。

惻隱之心人皆有之，我們和女兒女婿改為每周叫兩次外賣，過去的這年，我們吃外賣的日子多了。紐約真是個移民之地，我和內人在這年嘗遍了多國的料理：西班牙海鮮飯香味濃郁、法國餐配搭別致、日本料理精細、巴西烤肉大塊朵頤、俄羅斯大餐之大氣，還有韓國餐小菜開胃、中餐菜式的多變……，疫情間餐館的服務相當精心，料多價不提，那四人份的肉魚菜飯還夠吃兩、三餐。

有天，女婿的外公打電話給他，說是他在法拉盛常年飲茶的某中餐館現在只開外賣，生計難維，要女兒女婿周末有到法拉盛都要去幫襯幫襯，女婿女兒平時也常陪外公外婆飲茶，知道那家餐館待老者極細心。

女婿女兒訂外賣都有另給小費，疫情期間，那些送外賣的也體恤住家的心理，多是電話通知，把食物放下扭頭就走，女婿女兒都會叫住他們隔門送出小費。

女婿女兒都說自己幸運，疫情期間都居家工作，收入不減還方便，女兒還漲了薪水，說是對疫情中的他人提供不了什麼幫助，幫襯點也應該吧。

我們同意他們的行事，更欣賞他們的想法，人們相互多幫襯，疫情造成的困難也更易克服。

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