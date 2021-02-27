移民美國 後，我感觸最深的是美國人喜愛寵物幾近癡迷。我家的左鄰右舍，家家戶戶都養有寵物狗狗，有的還養有大小兩隻狗，難怪人們常說，可以沒有房、沒有車、沒有老婆，但不能沒有寵物，而且還要像對待嬰兒那般呵護和寵愛。

女兒也對狗狗情有獨鍾，我們在小區散步，經常會看見活潑可愛的小狗，有的全身雪白，像個小綿羊；有的身上長滿了斑點，像個小斑馬；有的長得短小精幹，像個小衛士……，每次看到小狗，女兒都忍不住要逗逗牠們。

聰明頑皮又通人性的狗狗，經常引來女兒的莞爾一笑，讓她瞬間忘卻了居家避疫的鬱悶。細心的妻子看在眼裡，記在心上，悄悄告訴我想幫助女兒實現養狗的願望。只是疫情 肆虐，寵物狗走俏，正在為找不到狗源而犯愁。

俗話說，踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。就在聖誕節 前的一個周末，我們去購物中心，分頭行動去購買聖誕禮品。大約一小時後，我們三人不約而同地相聚在寵物店裡。原來，這裡有剛上市的五、六隻小狗寶寶，牠們的嬉戲憨態，吸引了不少熱愛寵物人群圍觀。我們仔細查看每隻狗寶寶後，一致認為出生才一個多月、黃毛髮、黑眼睛的雜交牧羊犬最逗人喜歡。看到女兒兩眼發光盯著狗寶寶，我認定機不可失，攛掇妻子立馬購買，作為女兒聖誕節的特別禮物，給她一個驚喜。

就這樣，我們如願以償將狗寶寶領回家，女兒在車上就給牠起了名字叫「莫莫」。牠富有靈性，聽得懂人類的語言，我們仔細地看著牠：一身淺黃色的乳毛，水靈水靈的眼睛，大大的耳朵，黑黑的鼻子，擺來擺去的尾巴，和牠動人的聲音，顯得格外可愛。

女兒把莫莫抱在懷裡，輕輕地撫摸著牠的全身，莫莫閉著眼睛，盡情地享受著按摩的樂趣。

狗狗雖是很多人都喜歡的萌寵，但是養狗不能光靠喜歡這種感覺。就像你喜歡鮮花，但是卻不會照料，那麼再好的花也會夭折枯萎。

養狗其實是一份沉甸甸的責任，狗狗就是個毛孩子，需要用心用愛和正確方法教育，才能讓狗狗變成喜愛的模樣。我們很快就發現莫莫其實並不適合我們的家庭。莫莫很喜歡運動玩耍，牧羊犬又是大型犬，更有這種本能需求。家裡不夠莫莫活動玩耍的需求，於是莫莫就調皮搗蛋在家拆家。

別看牠只是狗寶寶，那牙齒可厲害了，不但把家裡的沙發和桌子椅子的腿咬壞，而且牠表達愛的方式，就是用牠尖銳的「奶牙」和「腳趾甲，把我們咬得青一塊紫一塊，讓我們又愛又恨，哭笑不得。更令人頭疼的是，我們全家都對莫莫脫毛過敏。

考慮再三，我們只好忍痛割愛，託給有養狗經驗的朋友，給莫莫找一個適合牠健康成長的新家。這次短暫的養狗經歷讓我體會到了養狗的快樂和辛苦，並與狗狗結下了不解之緣。我們決定繼續找尋合適的狗狗，只不過在這次做出重大決定之前，一定要做好功課，清楚評價自己的身體能力，多聽聽那些養過狗狗的人的經驗，這才能找到我們那隻命中注定的狗狗。